Opvallendste degradanten in Europa

Sunderland (Engeland)

The Black Cats slaagden er de laatste jaren telkens in om ternauwernood aan degradatie te ontsnappen. Vorig seizoen hield Dick Advocaat de Noord-Engelse club net in de Premier League, maar nu is een val van het hoogste podium dan toch een feit. Voor het eerst in tien jaar speelt Sunderland komend seizoen in het Championship, nadat het roemloos onderaan eindigde met slechts 24 punten. Extra pijnlijk: aartsrivaal Newcastle United bewandelt de omgekeerde weg en keert na één jaar afwezigheid terug in de Premier League.







VfL Wolfsburg (Duitsland)

Van degradatie is vooralsnog geen feit, maar veilig is VfL Wolfsburg nog lang niet. De Duitsers verloren zaterdag het cruciale competitieduel van Hamburger SV, waardoor de ploeg van trainer Andries Jonker de nacompetitie in moet. Daar wacht hoogstwaarschijnlijk een tweeluik met Eintracht Braunschweig. Loopt dat niet goed af, dan degradeert de kampioen van 2009 naar de Tweede Bundesliga. En spelen Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma niet meer op het hoogste niveau.





Palermo (Italië)

De club met een van de mooiste tenues ter wereld speelt na dit seizoen niet meer in de Serie A. Palermo, lange tijd in handen van de omstreden voorzitter Maurizio Zamparini, degradeert naar de Serie B. Zamparini had er in zijn tijdperk als voorzitter een handje van om trainers bij de eerste beste tegenslag direct op straat te zetten. Dat deed hij liefst 61 keer in een tijdsbestek van 15 jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Palermo dit seizoen voor geen meter draaide.