Het seizoen van... onvoorspelbaar FC Groningen

Op rapport: het seizoen van… FC Groningen (8e)

Het eerste seizoen van trainer Ernest Faber bij FC Groningen kenmerkt zich vooral door enorme wisselvalligheid. Lange, negatieve reeksen werden afgewisseld door verrassend goede resultaten tegen Ajax en PSV. De play-offs om Europees voetbal zouden uiteindelijk bereikt worden door de noorderlingen, maar daarin bleek AZ over twee duels veel te sterk (8-2). Waardoor het seizoen van FC Groningen toch een beetje als een nachtkaars uit ging.

Top: Mimoun Mahi

Onder Erwin van de Looi moest Mimoun Mahi het vorig seizoen voornamelijk met invalbeurten doen, maar onder Faber is de oud-speler van Sparta Rotterdam uitgegroeid tot een publiekslieveling. De rappe aanvaller mocht in dertig competitiewedstrijden in de basis starten en betaalde het vertrouwen van de coach meer dan terug. Liefst zeventien competitietreffers schreef Mahi op zijn naam, waardoor hij deze zomer in verband zal worden gebracht met grotere clubs. Datzelfde kan gelden voor zijn aanvalspartner Bryan Linssen, die met elf doelpunten eveneens kan terugblikken op een uitstekend seizoen.





Flop: Alexander Sørloth

In januari vorig jaar werd Alexander Sørloth door FC Groningen met veel verwachtingen overgenomen van Rosenborg BK. Anderhalf jaar later kan gesteld worden dat de spits niet of nauwelijks aan die verwachtingen heeft voldaan. Sørloth was dit seizoen goed voor slechts drie doelpunten, waarmee hij schril afsteekt bij zijn companen Mahi en Linssen.

Verrassing: Bryan Linssen

In dit rijtje zou Mimoun Mahi natuurlijk ook passen, maar ook Bryan Linssen verdient de aandacht. De rappe vleugelaanvaller is een genot om naar te kijken en heeft bovendien patent op prachtige doelpunten. Behalve in het thuisduel met Ajax (1-1), waarin hij doelman André Onana de bal ontfutselde en zijn ploeg aan de gelijkmaker hielp.





Doorgebroken talent: Desevio Payne

De Amerikaan Desevio Payne debuteerde op 14 januari in de hoofdmacht van FC Groningen. Dat deed de verdediger in het uitduel met Heracles Almelo, dat door de ploeg van Faber met 1-4 werd gewonnen. Payne liet in die wedstrijd direct van zich horen door zijn eerste Eredivisie-treffer te produceren. In totaal kwam de 21-jarige Payne dit seizoen tot zes competitieduels.





Topscorers:



1. Mimoun Mahi 17 goals



2. Bryan Linssen 11 goals



3. Tom van Weert/Oussama Idrissi 5 goals



Assists:



1. Hans Hateboer (inmiddels vertrokken) 4 assists



2. Jarchinio Antonia (inmiddels vertrokken) 3 assists



3. Mimoun Mahi 3 assists

Grootste zege: 1-5 bij FC Utrecht, 5-1 tegen PEC Zwolle



Grootste nederlaag: 0-5 tegen Feyenoord