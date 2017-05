Wie gingen onverslaanbaar Celtic voor?

Celtic sloot zondagmiddag het seizoen ongeslagen af door op het eigen Celtic Park de 38 e en laatste wedstrijd tegen Heart of Midlothian in winst om te zetten. Zelfs in het Schotse voetbal, waar de titelstrijd historisch gezien toch vaak hooguit twee deelnemers had, is dat hoogst zeldzaam: een ongeslagen kampioen is er sinds het begin van de 20 e eeuw niet meer geweest. ELF heeft vijf andere voorbeelden van ongeslagen ploegen opgedoken.

Arsenal 2003-04

Het zit er dik in dat Arsène Wenger deze zondag voor het laatst bij Arsenal op de bank zit. Hij zaait momenteel verdeeldheid onder de aanhang van The Gunners, maar dertien jaar geleden was dat nog anders. Een uitgekookte combinatie van staal en stijl veegde in Engeland alles opzij. Als de tegenstander wilde voetballen, werden ze door stylisten als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Robert Pires gesloopt. In het geval dat er juist een stel Engelse schoppers te wachten stond, hadden Patrick Vieira en Gilberto Silva er geen probleem mee om eens flink uit te delen. De ploeg werd als kers op de taart kampioen op White Hart Lane, het stadion van aartsrivaal Tottenham Hotspur.

Ajax 1994-95

Een beetje medelijden met Roda JC is wel op zijn plaats. De Limburgers moeten nu vechten om in de Eredivisie te blijven, maar destijds had de ploeg onder leiding van Huub Stevens een fraaie ploeg die normaliter kampioen was geworden. Niet met Ajax in de buurt. Onder Louis van Gaal speelde de ploeg adembenemend voetbal. Thuis in De Meer kon alleen Roda JC een punt meenemen. Het ongeslagen seizoen heeft sindsdien geen enkele Eredivisieploeg kunnen evenaren, maar het seizoen wordt vooral herinnerd omdat Ajax in Wenen de Champions League won.

Juventus 2011-12

Na het Calciopoli-schandaal had Juventus geen Scudetto meer weten te winnen. Als het kleinood dan toch in Turijn zou belanden, tja, dan ook maar meteen in stijl: de Bianconeri verloren geen wedstrijd in het seizoen en kregen slechts twintig doelpunten tegen. Hoe bizar het ook klinkt, het kampioenschap van dit gezelschap onverslaanbaren was allesbehalve overtuigend. De ploeg speelde liefst vijftien keer gelijk en kon pas in de slotfase de koppositie van AC Milan overnemen door roodzwart geschutter. In alle vijf de volgende seizoenen werd Juventus kampioen en telkens met een hoger puntentotaal dan de 84 die in 2012 behaald werden.

FC Porto 2010-11 en 2012-13

Vooruit, het is misschien niet de grootste kunst om in Portugal een seizoen ongeslagen te blijven. Met zestien teams is het deelnemersveld niet reusachtig, en eenieder die wel eens inschakelt ziet dat het niveau niet om over naar huis te schrijven is. Toch verdient het Porto van die periode een pluim, omdat ze het twee seizoenen in drie jaar flikten. In 2010-11 won de ploeg, geleid door André Villas-Boas - destijds gezien als toekomstig toptrainer, intussen een man die zijn sportieve ambities heeft weggegooid voor een grote zak Chinees geld, bovendien de Europa League. In totaal flikte de ploeg het om er van 100 competitiewedstrijden slechts éen te verliezen. Dan verdien je een plekje in deze lijst.

Preston North End 1888-89

Vraag in Engeland naar 'The Invincibles' en het zal over Preston North End gaan. De ploeg uit het graafschap Lancashire schreef al in de negentiende eeuw voetbalgeschiedenis door een seizoen lang ongeslagen te blijven. Gedurende 105 jaar probeerden ploegen verwoed om dit unicum te evenaren, maar niemand slaagde. Tot 2004. Dan kunnen we nu zuur gaan lopen doen en zeggen dat Preston 'slechts' 22 wedstrijden hoefde te spelen voor hun plek in de geschiedenisboeken, maar als het zo makkelijk was, waarom is het dan destijds niet veel vaker voorgekomen?