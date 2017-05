'Zidane wil Kanté naar Real Madrid halen'

Dat meldt Don Balón. De Franse oefenmeest heeft zijn wens kenbaar gemaakt bij president Florentino Perez, die nu aan zet is. De interesse komt niet onverwacht. Zidane zou ontevreden zijn over de inzet van Casemiro de laatste tijd. Kanté daarentegen heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Chelsea.



De 26-jarige middenvelder werd afgelopen maand zelfs gekroond tot PFA Player of the Year. De elfvoudig Frans international, vorig jaar zomer overgenomen van Leicester City, is onbetwist een dure jongen. Omdat zijn contract in Londen nog tot medio 2021 loopt, zal er een bedrag van ruim vijftig miljoen euro op tafel moeten komen. Wordt vervolgd.