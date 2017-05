Dit is mogelijk de nieuwe club van Eljero Elia

De club

Niet Fenerbahçe en Galatasaray, maar Besiktas en Istanbul Basaksehir zijn dit seizoen de topclubs uit Istanbul die strijden om de landstitel. En dat is opmerkelijk te noemen. Want laatstgenoemde club bestaat pas sinds 2014. Istanbul Basaksehir was oorspronkelijk de club van de gemeente, en werd ook door de gemeente gefinancierd. Saillant detail: de clubsvoorzitter luistert naar de naam Recep Tayyip Erdoğan.



Toeschouwers

Hoewel Istanbul Basaksehir drie wedstrijden voor het einde van de Turkse competitie op een knappe tweede plaats staat en theoretisch nog kans maakt op de eerste landstitel ooit, komen er wekelijks maar weinig mensen naar de club kijken. Gemiddeld bezoeken er zo'n 2500 mensen de thuiswedstrijden van Basaksehir.

Trainer

Met Abdullah Avci heeft Basaksehir een relatief onbekende trainer. De 53-jarige coach staat sinds 2014 aan het roer bij de hoofdstedelingen, maar was ook tussen 2006 en 2011 eindverantwoordelijke bij de club, die toen nog naar de naam Istanbul BB luisterde.

Bekendste spelers

De absolute sterspeler van de huidige selectie is Emmanuel Adebayor, de oud-spits van onder meer Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur en Real Madrid. De Togolees was dit seizoen goed voor zes competitietreffers. Een andere bekende voetballer is Emre, die in het verleden speelde voor onder meer Internazionale.

Topscorer

De speler met de meeste doelpunten voor Istanbul Basaksehir is de Bosnische middenvelder Edin Visca. Acht keer trof hij al doel in de Turkse competitie. Visca geldt inmiddels als een clubicoon, want hij maakt al sinds 2011 deel uit van de selectie.

Titelstrijd

Istanbul Basaksehir maakt nog een kans op de Turkse landstitel, al lijkt Besiktas op het kampioenschap af te stevenen. Met nog drie duels te gaan, bedraagt het onderlinge verschil vijf punten. Wel speelde Besiktas een wedstrijd meer. Mocht Istanbul Basaksehir uiteindelijk tweede worden, dan plaatst het zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de groepsfase van de Champions League. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor Elia.