Liverpool meldt zich weer eens tussen Europese elite

De hoofdvraag op de laatste speeldag in de Premier League was die om de kwalificatie voor de Champions League. Manchester City, Liverpool en Arsenal mochten het uitvechten om de plekken drie, vier en vijf. Alle drie de ploegen kwamen tot winst, waarmee er niets veranderde aan de stand zoals hij bovenin al was.

Manchester City

De ploeg van Pep Guardiola had de beste papieren vooraf. Op Vicarage Road trof het op een Watford dat er niet echt zin meer in had en er evenmin in slaagde om de schijn van het tegendeel ook maar enigszins op te houden. Vincent Kompany kopte na vijf minuten helemaal ongedekt in, bij rust stond het al 0-4 voor City. De eindstand was 0-5, waarmee Walter Mazzarri geen mooi afscheid gegund was bij The Hornets. Manchester City heeft zich als derde rechtstreeks voor de poulefase van Champions League gekwalificeerd.

Liverpool

The Reds wisten dat winnen van Middlesbrough voldoende zou zijn voor een entree in het miljardenbal, voor het eerst sinds 2014. Degradant Middlesbrough weerde zich op Anfield bijna een helft kranig, maar nadat Georginio Wijnaldum de ban had gebroken was er geen houden meer aan. Philippe Coutinho en Adam Lallana maakten na rust nog ieder een goal, waarmee de troepen van Jürgen Klopp zich overtuigend voor de voorronden van de Champions League kwalificeerden.

Arsenal

Arsenal moest winnen en hopen dat de ploegen boven hen fouten zouden maken. De ploeg van Arsène Wenger zette de druk er aardig op tegen Everton door snel op 1-0 te komen. Ondanks een rode kaart voor Laurent Koscielny stond het met rust in Londen 2-0. Na rust deed het elftal van Ronald Koeman nog wat terug, maar Arsenal hield vast aan een overwinning die ze uiteindelijk niet opleverden: voor het eerst in negentien seizoenen speelt Arsenal geen Champions League. Ook het slotakkoord door Aaron Ramsey verandert daar niets aan. Volgende week kan in de FA Cup-finale tegen Chelsea het seizoen gered worden.

Chelsea

The Blues zelf hadden alleen maar een kampioensfeestje op het programma. Tegenstander Sunderland kwam voor de vorm wel op voorsprong, maar liet zich uiteindelijk zoals het hele seizoen ook nu weer amechtig naar de slachtbank leiden. Chelsea won met 5-1 en kreeg daarna de kampioensbeker in ontvangst. Opvallend was dat John Terry na 26 minuten gewisseld werd in zijn afscheidswedstrijd. Volgende week spelen Chelsea en Arsenal op Wembley de bekerfinale: de kans voor Antonio Conte om een fraai debuutseizoen te bekronen.

Manchester United

De tegenstander van Ajax in de Europa League-finale van woensdag had in deze wedstrijd niks te winnen of verliezen: de zesde plaats stond al vast. Trainer José Mourinho nam de kans om een halve A1 op te stellen, maar kwam daarmee weg: 2-0. Ook tegenstander Crystal Palace had niet bijster veel te verliezen, nadat degradatie onder Sam Allardyce al was afgewend. Op Old Trafford zal Ajax' scouting niet veel wijze zijn geworden. United speelt Europa League, maar als het woensdag in Stockholm wint, mag het direct naar de Champions League.

En verder…

Opvallend is de monsterzege van Tottenham Hotspur: drie goals van Harry Kane en eentje van Toby Alderweireld droegen bij aan een 1-7 bij Hull City. Na de 1-6 bij Leicester City eerder deze week behaalde de ploeg op de valreep nog even de grootste zege van alle ploegen in de competitie.