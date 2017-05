Dit zijn de ploegen die het slechtst presteren in de nacompetitie

Na een 2-0 nederlaag in Breda kan FC Volendam zich gaan opmaken voor weer een seizoen in de Jupiler League. Het wordt het negende achtereenvolgende seizoen dat de Volendammers niet op het hoogste niveau uitkomen. En dat terwijl de ploeg in de afgelopen acht seizoenen vijf keer de nacompetitie wist te halen.

In 2009 verdween FC Volendam na een jaar weer uit de Eredivisie. Sindsdien probeert de club zich terug te knokken naar het hoogste niveau. Zonder succes. VVV Venlo, Go Ahead Eagles, De Graafschap, MVV en nu dus NAC Breda versperden de palingboeren de weg in de play-offs. Ook Helmond Sport en FC Eindhoven lukte het tot vijf keer toe niet om zich via de nacompetitie te verzekeren van promotie. Hetzelfde geldt voor MVV, maar daar kunnen de Limburgers dit seizoen in de finale tegen Roda JC nog verandering in brengen.

De Graafschap deed eveneens vijf keer mee, maar slaagde er in 2015 wel in om ook daadwerkelijk te promoveren. Go Ahead deed dat zelfs twee keer in de zes seizoenen dat de ploeg aan de nacompetitie deelnam. De Graafschap, Go Ahead en VVV Venlo speelden de afgelopen jaren niet altijd om promotie, maar ook tegen degradatie.

Club Deelnames Promotie Handhaving Degradatie Go Ahead Eagles 6 2 0 1 VVV Venlo 5 0 2 1 De Graafschap 5 1 0 2 FC Volendam 5 0 0 0 Helmond Sport 5 0 0 0 MVV 5 0 0 0 FC Eindhoven 5 0 0 0

Slechtste ploeg

Maar wie van deze ploegen presteerde het slechts in de nacompetitie de afgelopen jaren? Het is logisch dat de vijf ploegen die tot vijf keer niet wisten te promoveren, ook vijf nederlagen op hun naam hebben staan. Daarom is het beter om te kijken naar welke ploeg de minste tweeluiken wisten te winnen. Dat levert de volgende ranglijst op:

Club Deelnames Winst Verlies Verhouding 1 De Graafschap 5 6 4 1.5 2 Go Ahead Eagles 6 6 4 1.5 3 VVV Venlo 5 5 5 1 4 Helmond Sport 5 4 5 0.8 5 FC Volendam 5 3 5 0.6 6 MVV 5 2 5 0.4 7 FC Eindhoven 5 1 5 0.2

Je kunt dus concluderen dat FC Eindhoven met slechts één overwinning in zes ontmoetingen de slechtste ploeg in de play-offs was de afgelopen jaren. MVV deed het met twee overwinningen net iets beter, maar kan dit seizoen dus nog promoveren.