NEC-jonkies Grot en Groeneveld hebben honderd procent vertrouwen in handhaving

NEC staat in de finale van de Jupiler Play-Offs. Na een dubbele overwinning in het tweeluik met FC Emmen wacht nu NAC Breda. Een belangrijke rol ligt daarbij in de handen van twee jonkies in de voorste linie: Jay-Roy Grot (19) en Arnaut Groeneveld (20). "Ik heb honderd procent vertrouwen dat we erin blijven."

“ Ik heb mijn plafond nog niet bereikt”

Grot besluit daarmee het onderdeel van het interview tegenover ELF Voetbal over NAC Breda. De West-Brabantse club klopte vanmiddag FC Volendam met 2-0, waarna NEC negen kwartier later hetzelfde deed tegen FC Emmen. Een treffer van Kévin Mayi na een prachtige diepe pass van Gregor Breinburg in de 26e minuut bleek bij het laatste eindsignaal voldoende voor de winst. "NAC of FC Volendam?", herhaalde Grot de vraag eerder. "Een voorkeur had ik niet. Eerlijk gezegd hield me daar ook helemaal niet mee bezig. Ik dacht alleen aan onze eigen wedstrijd."



Mentale kwestie

Groeneveld wist al voor de aftrap in De Goffert dat De Parel van het Zuiden zich als derde halve finalist in de Play-Offs meldde. "We hebben een televisie in de kleedkamer. De wedstrijd was al afgelopen. NAC Breda-uit is lastig. Ik heb er nog nooit gespeeld, maar ik ken de verhalen van hun fanatieke supporters. Voor mij geen probleem. Ik kan me gemakkelijk afsluiten van de omgeving. Dat is een mentale kwestie. Eigenlijk vind ik het wel leuk als er op me wordt gescholden. Daar ga ik alleen maar beter door spelen."



Van NAC Breda weet de 20-jarige Ossenaar niet heel veel. "Ik volg het Jupiler League-voetbal dit seizoen niet zo goed. We moeten gewoon van onze eigen kwaliteiten uitgaan. Dat deden we tegen FC Emmen ook. Van de selectie ken ik één speler goed, Vinnie Vermeer. Er zullen deze week zeker wat berichten heen en weer tussen ons gaan", lacht hij, terwijl Jeffrey Leiwakabessy langskomt en de aandacht voor de zomeraanwinst op komische wijze aan de tand stelt. Groeneveld speelde zelf nog nooit in het Rat Verlegh Stadion. "Vorig jaar deed ik alleen thuis met Jong PSV tegen NAC Breda mee. Uit was ik er niet bij."





Rechtsbuiten

Ook Grot (foto hierboven) kent de Bredase voetbalarena enkel van foto's en beelden. Waarschijnlijk zal hij donderdag daar opnieuw als rechtsbuiten aan de aftrap verschijnen. "Tegen AZ stond ik daar twee weken geleden. Dat ging goed, daarna hetzelfde tegen sc Heerenveen en afgelopen donderdag in Emmen. Vergeet niet dat ik van de D- tot en met de A-jeugd altijd als rechtsbuiten heb gespeeld. Ik weet wat er op die positie wordt verwacht."



Zondagmiddag tegen FC Emmen kende hij de groepsopdracht ook. "Dit zijn mijn eerste Play-Offs. Ik vind het leuk om dit soort wedstrijden te spelen. Wedstrijden die op basis van twee duels worden beslist. We wilden vandaag (zondag, red.) winnen. Net zoals donderdag. We moesten onze voorsprong vasthouden. Als we dan zelf scoorden, was het duel beslist. We leerden daarbij van donderdag, toen de 1-0 voor FC Emmen al na vier minuten in de touwen lag. We hadden verwacht dat zij in de eerste tien minuten flink druk zouden zetten, maar ze wachten juist af. We namen het heft toen zelf in handen. Maar ook na de 1-0 heeft FC Emmen niet veel kansen gecreëerd."





"Die balans tussen geen risico nemen en zelf scoren. Die moesten we zoeken", vertelde ook Groeneveld (foto hierboven). "Tijdens de rust merkte ik in de kleedkamer dat het vertrouwen bij iedereen aanwezig was. 'Dit gaan we niet meer weggeven'. Ik vond zelf dat ik een goede wedstrijd speelde. Alleen kon ik dat helaas niet bekronen met een doelpunt. Hoe meer ik nu speel, hoe beter alles loopt. Ik leer ook veel in de Play-Offs. Maar ik heb mijn plafond nog niet bereikt."



EK Onder 19

De twee aanvallende jonkies hopen volgende week maandag met een goed en gerust gevoel op vakantie te kunnen gaan. Alleen zou de zomeronderbreking voor Grot nog wel eens kort kunnen zijn. Van 2 tot en met 15 juli staat het EK Onder 19 in Georgië op het programma. "Ik sta op de standby-lijst. Als er een speler afvalt, dan kom ik pas in aanmerking. Hoe groot die kans is, vind ik lastig in te schatten. Maar dat is pas iets voor volgende week. Eerst willen we ons veilig spelen. Daar gaan we met zijn voor!"