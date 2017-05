De Limburgse play-offkraker: wat ging er vooraf?

Vrouwe Fortuna gaf de voetballiefhebber zondag een cadeautje. Roda JC en MVV rekenden allebei in extremis af met hun tegenstander, waardoor de Limburgse kemphanen over twee wedstrijden een plek in de Eredivisie kunnen gaan bevechten. De kraker tussen het statische, Bourgondische Maastricht en de arbeiders uit Kerkrade is een volgende in de reeks mooie duels die de play-offs sinds de invoering in 2005 bracht. ELF brengt er vijf onder het voetlicht en vooral voor de fans uit de Oostelijke Mijnstreek is dit fijn leesvoer.

Willem II - NAC Breda (2016)

NAC was in 2015 gedegradeerd en had al na één seizoen de kans om terug te keren in de Eredivisie. Mooier was dat het ook nog tegen aartsrivaal Willem II gebeuren kon. Een 2-1 in Breda leek een aardige uitgangspositie, maar bleek onvoldoende. In Tilburg kwam de ploeg op 3-0 achter en leek het over. Een 3-1 bracht hoop in Bredase harten en vlak voor tijd leek het alsnog te gebeuren. Ronnie Stam zette voor, Kevin Brands kon moeilijker missen dan scoren, maar werkte de bal toch naast. Opluchting in Tilburg, diep verdriet in Breda.

Roda JC - Sparta (2013)

Henk ten Cate had in 2013 de opdracht om Sparta terug de Eredivisie in te leiden. Dat moest gaan ten koste van Roda JC, dat na een sterk seizoen in 2012 een jaar later verrassend nog aan het vervelende seizoenstoetje kon deelnemen. Het voorspel op het Kasteel leverde geen treffers op, maar in Kerkrade was de beer goed los na een vroege goal van Mario Bilate. Mark-Jan Fledderus trok de stand gelijk, waarna hij in de allerlaatste minuut in de stromende regen het vege lijf van Roda redde met een rake vrije trap. Voor één seizoen dan. Sparta moest nog drie jaar wachten.

Sparta - Excelsior (2010)

De moeder aller play-offwedstrijden in Nederland. Aad de Mos moest Sparta voor degradatie behoeden in deze stadsderby. In Kralingen werd het 0-0, terwijl ook 'op West' lange tijd niet gescoord werd. Tot in de slotfase. Guyon Fernandez miste een penalty voor Excelsior. Aan de overkant scoorde Rydell Poepon wél, waarmee het pleit in Spartaans voordeel beslecht leek. Er zat nog meer venijn in de staart. Terwijl Spartasupporters nog feestten, schoot Fernandez de bal doodleuk binnen. Excelsior, geleid door huidige Sparta-trainer Alex Pastoor, was op de meest bizar mogelijke manier gepromoveerd.

NAC Breda - Roda JC (2015)

Om nou te zeggen dat Roda overdreven goed reageerde op de degradatie in 2014, nee. De ploeg leed in de Jupiler League veel nederlagen. Sommige pijnlijk, andere ronduit beschamend. Toch richtte de ploeg zich op, maar na een 0-1 nederlaag thuis tegen NAC had eigenlijk niemand er nog vertrouwen in. Maar koempels blijven nou eenmaal strijden. Een rode kaart voor Roda, een doelpunt van NAC dat wel of niet helemaal over de lijn was, niets deerde. Toen Jelle ten Rouwelaar zijn karakteristieke foutje maakte werd er genadeloos geprofiteerd: Mitchel Paulissen maakte de winnende. Roda JC speelt nog steeds Eredivisie, NAC nog steeds Jupiler League, maar over zeven dagen kan dat anders zijn.

Cambuur - Roda JC (2009)

In de eerste jaren werd in de play-offs nog een beslissingswedstrijd geweest indien dit noodzakelijk was. In 2009 was dit het geval: Roda JC en Cambuur Leeuwarden hadden twee wedstrijden gelijkgespeeld. Omdat Cambuur een uitdoelpunt maakte in Kerkrade, werd de derde pot in Leeuwarden afgewerkt. Bodor dwong laat een verlenging af voor de bezoekers, waarna een penalty van Michael Jansen voor Cambuur in de 118e minuut voor penalty's zorgde. Daarin miste Jansen, net als twee van zijn ploeggenoten zodat Roda na een absolute thriller lijfsbehoud mocht vieren.