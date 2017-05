De landskampioenen die dit seizoen van de troon werden gestoten

HNK Rijeka kroonde zich vandaag voor het eerst in de clubhistorie tot kampioen van Kroatië. Niet alleen leuk voor Rijeka, maar ook voor de competitie. Deze kende namelijk sinds 2006 geen andere winnaar dan Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb is niet de enige ploeg in Europa wiens lange heerschappij ten einde kwam.

Ook de Ligue 1 kende voor het eerst sinds 2012 een andere winnaar dan Paris Saint-Germain. AS Monaco won eerder deze week thuis van Saint-Étienne en kroonde zich zo tot kampioen van Frankrijk. Ook in de Champions League deed de ploeg het beter dan de voormalig landskampioen. AS Monaco bereikte de halve finale, waar PSG twee rondes eerder al strandde tegen FC Barcelona. De Franse competitie zou de komende jaren dus zomaar een stuk spannender kunnen worden.

In Albanië ging de titel dit seizoen naar KF Kukësi en maakte zo een einde aan de hegemonie van Skënderbeu Korçë. Lange tijd stamde het laatste kampioenschap van laatstgenoemde uit 1933, maar daar kwam in 2011 verandering in. Terwijl huidige kampioen Kukësi nog op het tweede niveau uitkwam, begon Skënderbeu Korçë aan een reeks van zes achtereenvolgende landstitels. Een zevende zat er dus niet in.

Veel ploegen in Europa slaagde er dit seizoen niet in om een derde titel aan een reeks van twee toe te voegen. Zo maakte Feyenoord een einde aan de korte heerschappij van PSV, nam Real Madrid het stokje over van FC Barcelona en werd Shakhtar Donetsk na twee gloriejaren van Dynamo Kiev weer kampioen van Oekraïne.

Nog altijd op de troon

Dan zijn er nog ploegen die na jaren nog altijd niet van de troon gestoten zijn. De voorbeelden Bayern München (sinds 2013), Juventus (2012) en Celtic (2012) zijn bekend. Maar wat te denken van Zwitserland, waar FC Basel zich al sinds 2010 de beste van het land mag noemen. 2010 was tevens het laatste jaar waarin Griekenland een andere kampioen dan Olympiakos kende. Sterker nog, sinds 1997 is het slechts twee keer een ploeg (beide keren Panathinaikos) gelukt om de club van de titel af te houden.