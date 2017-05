CL-finalisten stellen landstitels veilig

De Champions League-finale zal op 3 juni in Cardiff gaan tussen de kampioenen van Spanje en Italië. Real Madrid en Juventus wisten zondag allebei het landskampioenschap van hun land in veiligheid te brengen. Zo bouwen de recordkampioenen van beide naties hun toch al imposante erelijst verder uit.

Real Madrid wint in het zuiden

Nog één puntje had Real nodig op bezoek bij Málaga. In de jaren '90 was Johan Cruijff als trainer van FC Barcelona nog wel eens de begunstigde van een Koninklijke uitglijder, maar in Zuid-Spanje was daar eigenlijk geen moment sprake van. Al in de tweede minuut opende Cristiano Ronaldo de score, waarna de champagne langzaam ontkurkt kon worden. Vlak na rust scoorde Karim Benzema de tweede goal, waarmee het werk gedaan was. Dat Barcelona thuis van Eibar won is voor de statistieken. Real is voor het eerst sinds 2012 kampioen van Spanje.

Verder behaalde Real Sociedad in de slotminuut ten koste van de Baskische buurman Athletic Bilbao Europees voetbal en speelde Atlético Madrid voor het laatst in het iconische Vicente Calderon. Volgende week wacht nog de finale om de Copa del Rey, die gaat tussen Barcelona en Alaves. Laatstgenoemde speelde op de slotdag gelijk bij Leganes en eindigde zodoende negende.

Juventus heeft door zes op rij zicht op Treble

De Treble blijft voor Juventus een reële mogelijkheid. De Coppa Italia werd al bijgezet en zondag werd tevens de Scudetto in de wacht gesleept. In eigen huis had de Oude Dame geen kind aan Crotone en won simpeltjes met 3-0. Het is de zesde landstitel op rij voor Juventus, waardoor de uitdaging om er tien op een rij te winnen steeds dichter aan de horizon komt te staan.

Op zaterdag maakten achtervolgers AS Roma en SSC Napoli geen fouten. Roma moet op de slotdag van Genoa winnen om als runner-up naar de poulefase van de Champions League te mogen, terwijl Napoli maar één punt achterstaat en zich verzekerd heeft van tenminste plek drie. AC Milan maakt zijn rentree in Europa. Roodzwart won met 3-0 van Bologna en speelt Europa League. Onderin vechten Empoli en Crotone om de laatste plek die ook volgend seizoen nog recht geeft op Serie A-voetbal.