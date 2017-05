Het seizoen van... Heerenveen met twee gezichten

Op rapport: het seizoen van… SC Heerenveen (9e)

Top voor de winterstop. Flop na de winterstop. De formatie van Jurgen Streppel was zelfs een tijd lang een bedreiging voor nummer drie PSV en was de grote verrassing in de Eredivisie. MEet aanvallend, fris voetbal. Maar van de frivole Friese ploeg was na de winter werkelijk niets meer over. Alleen Go Ahead Eagles behaalde minder punten. Achterin was het, mede door veel blessures, zeer onstabiel. Ook de creatieve spelers in het Abe Lenstra Stadion konden niet meer shinen.

Streppel probeerde alles, maar kon de vinger niet op de zere plek leggen. Ook de terugkomst van Stijn Schaars in het elftal bleek niet genoeg. Met heel veel moeite haalde Heerenveen toch nog de play-offs, maar ook met een sterk gewijzigd tactisch plan waren de Friezen volstrekt kansloos tegen FC Utrecht. In eigen huis was de dubbele ontmoeting al binnen twintig minuten beslist. Gezien de grote leegloop moeten Streppel en Heerenveen terug naar de tekentafel.



Ondanks een dramatische tweede seizoenshelft heeft SC Heerenveen uitgesproken dat Streppel mag blijven.

Top: Reza Ghoochannejhad

Iedereen kende Reza toch vooral vanwege zijn ingewikkelde naam, toen hij deze zomer neerstreek in het Abe Lenstra Stadion. Terug van (ver) weggeweest. Maar in de punt van de voorhoede, waarbij hij cultheld Henk Veerman op de bank hield, deed hij het uitstekend. Hoogtepunt waren zijn drie doelpunten tegen PSV meteen na de winterstop. Een overwinning leverde het overigens uiteindelijk niet op. Wat als dat wel was gelukt...? Had de tweede seizoenshelft er dan heel anders uitgezien?

Flop: Wout Faes

De man die het evenbeeld van David Luiz had kunnen zijn, was dat in elk geval qua verdedigende kwaliteiten absoluut niet. Het talent maakte vooral heel veel fouten, met als negatief hoogtepunt de pijnlijke nederlaag tegen Ajax toen hij werkelijk aan alle kanten voorbij gelopen werd. Hoewel hij zich daar enigszins van herstelde kon Faes nooit zijn grote belofte inlossen in Heerenveen.



Reza schoot zijn penalty tegen Feyenoord overtuigend binnen. Faes overtuigde tegen de topclubs juist niet.

Verrassing: Yuki Kobayashi

Van Yuki Kobayashi had nog helemaal niemand ooit gehoord in Nederland toen de middenvelder arriveerde in Friesland. Na een ietwat moeilijk begin groeide de Japanner uit tot een bepalende speler op het Friese middenveld. Aan dat middenveld werd ontzettend gesleuteld na de winterstop, maar Kobayashi bleef vrijwel altijd staan.

Doorgebroken talent: Kik Pierie

Na een sterk EK met Oranje onder 17 kreeg megatalent Pierie (16) een kans van trainer Streppel in de play-offs tegen FC Utrecht. Eerst mocht hij bij een 0-2 achterstand in de pauze de geblesseerde Jeremiah St. Juste aflossen en deed dat verve. In de return kreeg het talent zelfs een basisplaats toebedeeld. In de belangrijkste fase van het seizoen zo'n kans krijgen zegt iets over de vorm van Heerenveen, maar ook zeker over het talent van Pierie.



Kobayashi en Pierie waren lichtpuntjes van SC Heerenveen dit seizoen.

Topscorers:

1. Reza Ghoochannejhad 19 goals

2. Sam Larsson 6 goals

3. Arber Zeneli 5 goals

Assists:

1. Sam Larsson 13

2. Arber Zeneli en Stefano Marzo 5

3. Pelle van Amersfoort 4

Grootste zege: ADO Den Haag 0-3 SC Heerenveen, FC Groningen 0-3 SC Heerenveen, SC Heerenveen 3-0 Roda JC, SC Heerenveen 3-0 Sparta

Grootste nederlaag: Ajax 5-1 SC Heerenveen