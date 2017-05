De bijzondere weg van Ajax naar Stockholm

The road to Stockholm. Die begon in Amsterdam eindigde in Lyon. In uiteindelijk veertien wedstrijden kwam Ajax in de grote Europa League-finale tegen Manchester United terecht. Hoe zag de route er daar naar toe ook al weer uit?



De route naar Stockholm begint met de uitschakeling tegen Rostov FK in augustus. In eigen huis maakt Ajax met uitblinker Anwar El Ghazi nog een prima indruk, maar verder dan 1-1 komen de Amsterdammers niet.



De return in Rostov is echter een formaliteit. Ajax is kansloos tegen het kille Rostov. Met een 4-1 nederlaag wordt Ajax richting de Europa League gestuurd.



De eerste wedstrijd in het kleine broertje van de Champions League gaat Ajax op bezoek bij Panathinaikos. In de heksenketel kijkt Ajax al na vijf minuten tegen een achterstand aan, maar Betrand Traoré maakt al snel gelijk. Als Mitchell Dijks deze strafschop versiert wint Ajax alsnog (2-1). Davy Klaassen mist overigens vanaf elf meter, maar de rebound wordt binnengewerkt door Jaïro Riedewald.



In de tweede groepswedstrijd maakt Europa kennis met Kasper Dolberg. In eigen huis schiet hij Ajax naar een 1-0 zege op Standard Luik.



Op bezoek bij Celta de Vigo gaat Ajax lang aan de leiding, maar nadat doelpuntenmakers Hakim Ziyech en Amin Younes beiden zijn gewisseld, komt Celta alsnog langszij: 2-2. Wel is Ajax nog altijd koploper van de poule.



In de return speelt Ajax geniaal en is Celta compleet kansloos. Totdat John Guidetti invalt en de wedstrijd kantelt. Ajax zwijmelt, maar blijft uiteindelijk overeind. Guidetti gaat met drie vingers in de lucht, maar ook zonder punten terug naar Spanje: 3-2. Door de zege plaatst Ajax zich voor de zestiende finales.



Dus geeft Bosz een aantal jonge jongens de kans in eigen huis tegen Panathinaikos. Zonder problemen wordt de koppositie veilig gesteld. Matthijs de Ligt viert het feestje met zijn twee mascottes c.q. medespelers. De Grieken zijn kansloos in de Amsterdam Arena: 2-0.



In het laatste groepsduel treedt Ajax met een piepjong elftal aan tegen Standard Luik. De Amsterdammers domineren, maar spelen uiteindelijk gelijk - waar Standard overigens niet genoeg aan heeft om door te gaan. De Belgische pers spreekt van een elftal vol gouden pubers. El Ghazi maakt zijn laatste doelpunt namens Ajax: 1-1.



In het uitduel met Legia Warschau in de knock-outfase heeft Ajax het heel lastig. Na een rode kaart voor Kenny Tete wordt Justin Kluivert als invaller al snel weer naar de kant gehaald. Maar de Amsterdammers overleven: 0-0.





In de return is Ajax heer en meester, maar vergeet het al snel weg te lopen bij Legia. Nick Viergever kroont zich tot matchwinner door het enige doelpunt over de twee wedstrijden te maken. Ajax plaatst zich voor de achtste finales.





Daarin treft Ajax het zeer lastige FC Kopenhagen. In de uitwedstrijd staat Ajax binnen no time met 1-0 achter en sowieso komen de Amsterdammers veelal te laat in die ontmoeting. De 2-1 uitgangspositie biedt echter wel kansen.



In de return grijpt Ajax de Denen echter vanaf de eerste minuut bij de keel. Ajax is beter, staat voor, maar verzuimt de 3-0 binnen te schieten. FC Kopenhagen profiteert niet en dus staat Ajax in de kwartfinale (2-0)!



Vanaf dat moment ruikt Ajax de finale in Stockholm steeds meer. In eigen huis heeft Bosz' formatie mededogen met Schalke 04, dat met een 2-0 nederlaag absoluut niet mag klagen. Davy Klaassen maakte beide goals.



In de return zijn de rollen echter omgedraaid, met name na de pauze. Schalke 04 komt met een man meer in de verlenging uiteindelijk op 3-0 voorsprong en Ajax lijkt kansloos. Maar op dat moment staat Viergever wederom op. Uiteindelijk wordt het zelfs 3-2 en flikt Ajax in de verlenging het onmogelijke.



In de halve finale wordt Olympique Lyonnais geheel tegen de verwachtingen in compleet zoekgespeeld in Amsterdam. Met 4-1 mogen de Fransen nog niet eens klagen. Doelman Anthony Lopes moet vier keer vissen, maar houdt heel veel tegen en zorgt ervoor dat Lyon nog een klein kansje heeft.