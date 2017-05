Het ballenmeisje: Desirée Cordero Ferrer

Voor de 33e keer in de clubhistorie vierde Real Madrid zondagavond het kampioenschap van Spanje. Een 2-0 overwinning bij Málaga CF was voldoende voor de eerste titel sinds 2012. Cristiano Ronaldo speelde opnieuw een belangrijke rol. Hij maakte de eerste treffer en kroonde zich met 25 goals weer tot clubtopscorer. Sinds een halfjaar gaat hij met Georgina Rodriguez. We zetten echter graag haar voorgangster in de schijnwerpers. Deze week is ons ballenmeisje... Desirée Cordero Ferrer.

Het bericht belandde begin oktober 2016 in het nieuws. Cristiano Ronaldo zou al een maand een relatie onderhouden met Desirée Cordero Ferrer. Een 22-jarig fotomodel die in haar eigen Spanje een bekende persoonlijkheid is. Het Spaanse roddelblad Corazón Czn kwam met het nieuws. Cordero, afkomstig uit Andalusië, zou speciaal voor haar nieuwe vriend zijn verhuisd naar Madrid.





De liefde tussen het paar zou slechts twee maanden stand houden. Volgens het Portugese Correiro da Manha was er van wederzijdse gevoelens geen sprake. Cordero zou CR7 hebben gebruikt om aandacht en internationale bekendheid te genereren. Met succes. Haar Instagram-account ontplofte in korte tijd van 94.000 naar 169.000 volgers. Al heeft Cordero dat zelf later ontkend. "Plotseling van de ene op de andere dag stopte hij mijn berichtjes te beantwoorden. Zonder reden."



De gevoelens bij de Portugese stervoetballer zaten er wel, maar inmiddels heeft hij zijn toevlucht gezocht bij een ander fotomodel. Cordero bevindt zich momenteel in de Verenigde Staten om haar carrière voort te zetten. Al van kinds af aan bezat ze een droom om model te worden. Het succes kwam haar al snel aanwaaien. Op zeventienjarige leeftijd reisde ze al af naar Turkije, waar ze in metropool Istanboel haar eerste grote fotoshoot onderging.



Het ultieme hoogtepunt uit haar carrière beleefde ze op 28 oktober 2014, toen ze werd gekroond tot Miss España. Cordero, op 12 september 1993 geboren in Sevilla, was daarmee de opvolgster van Patricia Yurena Rodriguez. Cordero vertegenwoordigde haar land daardoor op de Miss Universe 2014, waar Rodriguez een jaar eerder als tweede was geëindigd.





De Missverkiezing vond plaats in Miami, Florida, in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Samen met de Filipijnen, Venezuela, Colombia, Argentinië, Jamaica en de Verenigde Staten was ze favoriet voor het mondiale kroontje. In totaal deden er liefst 87 dames mee uit de hele wereld. Yasmin Verheijen vormde de Nederlandse vertegenwoordigster. Ze overleefde de eerste schifting, waardoor ze in de halve finale nog tien tegenkandidaten overhield. Ze eindigde uiteindelijk als zesde.



In de jaren daarna kreeg ze opdrachten over de hele wereld toegewezen en vertoefde ze op alle zonnige plekken van de aardbol. Op haar Instagram-account is het resultaat van de fotosessies te zien. Niet verkeerd toch? Maar net op het moment dat het aantal opdrachten stagneerde en haar carrière wel een boost kon gebruiken, was daar Cristiano Ronaldo. In de VS werkt Cordero nu aan een nieuwe reeks opdrachten. We zullen haar blijven volgen.