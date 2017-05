Hier moet Ajax voor oppassen tegen Manchester United

Ajax treft woensdagavond het Manchester United van José Mourinho. Als de Portugese manager ergens om bekend staat is het dat zijn ploegen over het algemeen uitmuntend verdedigen. Ook in Engeland is de manager begonnen aan het metselen van een flinke muur. Dat is het grote gevaar wat de Amsterdammers staat te wachten.

José Mourinho: als het moet zou hij zijn eigen moeder nog verkopen om een prijs te winnen. De Portugees laat zijn ploegen liever foeilelijk voetballen en met 1-0 winnen, dan risico te nemen dat het misschien 4-3 wordt. Alles moet worden gedaan om de drie punten te pakken. Hoewel dat laatste in Manchester nog zeker niet grandioos lukt, heeft hij het verdedigend wel weer alleraardigst op een rijtje gekregen op Old Trafford.

Verdedigend als vanouds

De 29 tegendoelpunten in de Premier League die David de Gea dit seizoen moest incasseren - de twee keer dat Sergio Romero keepte hield United de nul, net als in de enige wedstrijd van Joel Pereira - is het op een na laagste aantal van alle Engelse clubs. Zelfs het zo geroemde 3-5-2-systeem van Chelsea leverde meer tegentreffers op (33) dan de betonwand van United. Tottenham Hotspur doet het met 26 geïncasseerde alleen net nog niets beter.

Sowieso is het aantal van slechts 29 tegendoelpunten weer zoals vanouds als in de jaren onder Sir Alex Ferguson. In het laatste kampioensjaar (2012/2013) kreeg United bijvoorbeeld ook slechts 29 tegentreffers. De laatste keer dat ze minder dan 29 keer moesten vissen in de Premier League was in 2009/2010, een jaar voor het kampioenschap waarin ze 37 tegengoals incasseerden.



De kans is groot is groot dat Smalling en Jones (r) samen het centrum vormen woensdagavond.

Ook in de Europa League metselt Mourinho het over het algemeen zeer goed dicht zoals hij dat kan: liefst zeven keer hield Manchester United de nul in Europees verband. Feyenoord was een van de vijf ploegen die dit seizoen een doelpunt wist te maken tegen The Municans. Wordt Ajax nummer zes?

Over het algemeen kiest Mourinho voor Marcos Rojo, Eric Bailly, Phil Jones of Chris Smalling in het centrum van de achterhoede. Omdat die eerste twee ontbreken in Stockholm (blessure en schoring) is de kans groot dat Jones en Smalling samen het centrum van de achterhoede vormen of dat er een plekje vrijkomt voor allrounder Daley Blind. De kans dat Blind bij afwezigheid van Luke Shaw (geblesseerd) als linksachter geposteerd staat, lijkt echter een stuk groter. Matteo Darmian werd recent ook opgesteld aan de linkerkant, maar Mourinho ziet hem liever aan de rechterkant. Ook Antonio Valencia wordt daar regelmatig opgesteld, maar vaker in een systeem als United met drie centraleverdedigers begint.

Achterstand voorkomen

Als extra slot op de deur parkeert Mourinho het liefst nog een grote sterke verdedigende middenvelder, dicht tegen de achterhoede aan. Michael Carrick mag de Portugees graag gebruiken, maar ook Marouane Fellaini komt nog weleens in aanmerking voor die rol - maar dan verder bij zijn verdedigers weg. Alles voor de nul, die dit seizoen in totaal liefst bijna dertig keer gehouden werd over alle competities.

Mocht Ajax op dus achterstand komen in Stockholm dan komt United in een zetel terecht. Verdedigen en geen centimeter ruimte geven aan de Amsterdamse aanvallers. De nul houden. Dát is de grote kracht van United. Dus dat moet Peter Bosz dus in elk geval zien te voorkomen woensdagavond. Een vroeg doelpunt helpt natuurlijk altijd, maar tegen een opponent als United telt 'ie bijna dubbel. En een tegengoal óók.