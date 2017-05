Colin van Gool over profvoetbal in Nieuw-Zeeland, Gandalf en Elia

“ Ik heb al scheenbeschermers ontworpen voor spelers als Kevin Mirallas, Eljero Elia, Eloy Room en Gregor Breinburg.”

In Nederland had hij het wel gezien, ergens vorig jaar zomer. Na twee seizoenen bij Helmond Sport en vijf wedstrijden was Colin van Gool uit Eindhoven toe aan iets nieuws. Een nieuw avontuur. En zo kwam het dat hij op internet ging surfen en opeens uitkwam bij een vacature voor een marketingfunctie bij een regionale voetbalbond in Nieuw-Zeeland, zo'n 18 duizend kilometer van zijn woonplaats Nuenen.



"Ik had net de studie sportmarketing afgerond op de Johan Cruyff University en wilde verder kijken dan Helmond Sport, waar ik niet veel aan spelen toe kwam", zegt Van Gool. "Nieuw-Zeeland trok mij wel aan. Je hoort er mooie verhalen over van mensen die er zijn geweest en op tv zie je weleens hoe mooi het land is. Ik besloot een mail te sturen, waarin ik ook aangaf ergens te willen voetballen. En wel een beetje op een redelijk niveau. Ik zei dat ik dat ook deed bij Helmond Sport. Al kenden ze die club niet hoor, haha. Maar na wat Skypen werd ik in contact gebracht met een coach bij Canterbury United in Christchurch, de grootste stad op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. We kwamen er vrij snel uit, waarna ik op het vliegtuig stapte. Toen begon mijn avontuur en inmiddels woon ik er bijna een jaar."



OP Z'N ENGELS



In Nederland loopt de temperatuur aardig op, hoe is het bij jullie? In Nieuw-Zeeland is het nu winter.

"Ja, klopt. Ik moet 's ochtends geregeld de ruiten van mijn auto krabben. Het vriest hier nog aardig, maar overdag is het prima te doen. Dan is het hier tien tot vijftien graden, vaak ook met een zonnetje. Lekker voetbalweer. Op dit moment is de wintercompetitie bezig. Die loopt van april tot augustus. We hebben ook een zomercompetitie, van oktober tot maart. Die is qua niveau hoger dan de competitie in de winter, die is ook meer regionaal. In de zomer vlieg ik met Canterbury United het hele land door. In de wintercompetitie speel ik bij Christchurch United, samen met een teamgenoot van Canterbury."





Colin van Gool (rechts) bij zijn presentatie bij Canterbury United uit Christchurch.



Wissel je tussentijds van club tussen de seizoenen?

"Ja, dat doen veel spelers. Veel jongens van de clubs in de zomercompetitie blijven in Nieuw-Zeeland als die league afgelopen is. Dan waaien ze uit naar regionale teams. De buitenlanders die hier zijn gaan vaak na de zomercompetitie terug naar eigen land en komen dan na de winter weer terug. Er zijn niet heel veel buitenlandse jongens van naam hier. Ik weet wel dat Auckland City een keeper heeft die jaren voor Real Sociedad heeft gespeeld. En er zijn meer jongens die bij profclubs in Portugal of Zuid-Amerika zijn opgeleid. Auckland City en Team Wellington zijn de twee beste teams. Auckland City speelde een paar jaar geleden ook op het WK voor clubs. Toen verloren ze in de kwartfinales van Real Madrid."



Hoe hoog is het niveau in Nieuw-Zeeland?

"In de wintercompetitie is het niveau niet echt hoog. Dan spelen er ook veel lokale jongens mee. De zomercompetitie schat ik in op onderkant Jupiler League, bovenkant Tweede Divisie. Ons team wordt getraind door een Duitser. Toen ik kwam vertelde hij dat ze heel verzorgd en aanvallend wilden spelen, maar in de praktijk is het toch vaak rennen en vliegen met lange ballen. Op z'n Engels eigenlijk."







EASY GOING



Kun je goed rondkomen als profvoetballer in Nieuw-Zeeland?

"Ja, dat is wel prima. Ik verdien geen bakken met geld, maar er wordt wel veel voor je geregeld. En het salaris is prima. De leefstandaard is hier vrijwel hetzelfde als in Nederland. Sommige boodschappen zijn duurder, andere goedkoper. Je kunt hier ook extra werk doen, zoals teams coachen, voor extra inkomsten. Toen ik hier kwam woonde ik met vier andere jongens in een groot huis. Dat werd ook door de club geregeld. Wat me direct opviel was de gastvrijheid van de mensen in Nieuw-Zeeland. Ze zijn heel behulpzaam. De eerste dag dat ik hier was sliep ik bij een medewerker van de club. Hij kreeg alleen nierstenen en moest dus naar het ziekenhuis. Toen stond er gelijk iemand anders klaar om mij te helpen. En ook toen we met z'n vieren in het huis gingen hielp onze buurman direct om wifi aan te sluiten. Zo kon ik na die lange reis even contact leggen met mijn ouders en mijn twee oudere broers in Nederland. De mensen hier zijn heel relaxed en easy going. Die mentaliteit past ook wel bij mij. Niet te veel stressen."



Hoe is het contact met Nederland?

"Veel Skypen en Facebooken. Zo blijven we op de hoogte van wat we allemaal meemaken. Mijn vader is al een keer deze kant opgekomen. Net als een vriendin, die hier toevallig in de regio aan het backpacken was. Ik heb ook regelmatig contact met vrienden uit mijn periodes bij VVV-Venlo en Helmond Sport, zoals met Clint Leemans. Hij is dit seizoen kampioen geworden met VVV. Ik probeer het voetbal in Nederland zeker nog te volgen, maar door het tijdsverschil moet ik het vaak doen met samenvattingen via internet. Ik ben, net als mijn vader, voor Feyenoord, maar de kampioenswedstrijd was hier midden in de nacht. Dus die ik heb ik de volgende ochtend maar even teruggekeken. Roda JC-Helmond Sport heb ik nog wel gezien. Zuur dat Helmond Sport het net niet redde. Ik had ze graag naar de Eredivisie zien gaan."







HAKA



Leeft voetbal in Nieuw-Zeeland eigenlijk?

"Het voetbal hier zit wel in de lift, zeker nadat Nieuw-Zeeland aan het WK in 2010 deelnam. Toen speelden ze in een groep met Italië, Slowakije en Paraguay drie keer gelijk. De mensen hier waren heel enthousiast, heb ik me laten vertellen. Deze zomer speelt de nationale ploeg op de Confederations Cup. Ik denk niet dat ze het toernooi winnen, maar ze hebben wel een aantal aardige spelers, zoals Ryan Thomas van PEC Zwolle. Een aantal internationals speelt ook in Engeland. Het is best een aardige ploeg hoor. Maar The All Whites, zoals ze worden genoemd, zijn nog lang niet zo populair als The All Blacks. De jongens uit het rugbyteam zijn nationale helden. Mensen in de rugbywereld zien voetballers ook echt als mietjes, omdat we zo snel op de grond vallen, haha. Bij rugbywedstrijden gaat het echt hard tegen hard."



Zie je de Haka ook terug bij het voetbal?

"Nee, dat niet. Eigenlijk wel jammer. Misschien ziet het er ook wat minder imponerend uit als voetballers dat doen. Rugby'ers zijn echt grote gasten vol tattoo's, heel gespierd. Komen wij aan… Haha. The All Whites doen het ook niet. Het lijkt mij wel een keer leuk om het te doen, om het eens mee te maken. Maar rugby is hier sport nummer een. Daar gaat ook veel geld in om, door de aandacht en sponsoring."



GANDALF



Heb je al tijd gehad om Nieuw-Zeeland te verkennen, buiten de trips naar uitwedstrijden?

"Tot nu toe niet. We trainen doordeweeks en op zondagen spelen we wedstrijden. Als ik hier een half uurtje buiten de stad rijd zie je wel overal groene vlaktes en talloze schapen. Ik heb nog wel een plan om met een teamgenoot een roadtrip te doen na de wintercompetitie. Dan willen we wel een maand rondreizen. Nieuw-Zeeland is echt mooi en ik heb al veel tips gekregen over waar ik naartoe moet. Zo zijn er ook die filmlocaties van The Lord of the Rings, waar heel veel toeristen naartoe gaan. Op zich wel leuk om te zien. Ik heb die films ook gezien. Je ziet trouwens in Christchurch weleens mensen in traditionele kleding lopen, soms ook met lange baarden. En zelfs met zo'n tovenaarshoed. Dan lijkt het net alsof je Gandalf, die ene tovenaar, op straat ziet, haha. Wie dat zijn of wat ze doen, geen idee."







Hoe lang zie je jezelf nog in Nieuw-Zeeland wonen en voetballen?

"Ik zit er nu een bijna een jaar en ik ben heel blij dat ik dit avontuur ben aangegaan. Ik heb hier veel geleerd, ook op maatschappelijk gebied. Maar ik denk dat ik na die rondreis ook wel weer verder wil kijken. Ik zou ook wel willen proberen om een mooie club in Azië te vinden. Die kant trekt mij ook wel. Buiten het voetbal ben ik druk bezig met mijn eigen bedrijfje in custom scheenbeschermers: SHIN ART. Daar ben ik nu anderhalf jaar mee bezig en het gaat erg goed. Ik heb al scheenbeschermers ontworpen voor spelers als Kevin Mirallas van Everton, Eljero Elia, Eloy Room (zie foto rechts), Jay-Roy Grot, Lars Veldwijk en Gregor Breinburg. Dat balletje is via social media naar dat soort jongens gerold. Het is niet zo dat ik hen belde of ze met ons in zee wilden gaan. Maar in de voetbalwereld kan het snel gaan met mond op mond reclame. We ontwerpen de scheenbeschermers digitaal, waardoor het mogelijk is om alles erop te zetten wat je wil, van teksten tot logo's, foto's en vlaggen. Ik heb er ook een met een Nederlandse vlag en de namen van mijn familieleden. Het zou heel mooi zijn als ik over een tijdje ergens een leuke club in Azië heb gevonden en tussen de trainingen en alle wedstrijden door mijn bedrijf kan laten groeien. Met een laptop zittend op een strandstoeltje onder een palmboom, haha."