De ELF duurste zomertransfers op rapport na een seizoen

Afgelopen zomer werd naar goed gebruik weer flink met miljarden gesmeten door voetbalclubs die in hun koopdrift niet op een paar miljoen meer of minder keken om hun gewenste nieuwelingen binnen te hengelen. ELF neemt het elftal spelers die de grootste transfersommen opbrachten onder de loep en deelt hen allemaal een rapportcijfer uit na het eerste seizoen bij hun nieuwe club.

Paul Pogba - Manchester United - 105 miljoen euro - 5/10

Vooruit, met zo'n transfersom is het bijna niet te doen om jezelf terug te verdienen. Maar de pogingen van Pogba waren niet direct indrukwekkend. De Fransman was overijverig, maar vergat in zijn dadendrang geregeld de tactische discipline. Meer dan drie doelpogingen per wedstrijd zijn bijvoorbeeld wel erg veel voor een opbrengst van vijf goals in de Premier League. Was in topwedstrijden vaak afwezig.

Gonzalo Higuaín - Juventus - 90 miljoen euro- 6/10

Als er 90 miljoen voor je is betaald, zou het toch wat gênant zijn als er midden in het seizoen foto's van je verschijnen waarop net iets te duidelijk te zien is dat je van lekker eten houdt. Higuain werd geen topscorer doordat hij in Turijn meer dan tien doelpunten minder maakte dan vorig seizoen in Napels. Toch een voldoende voor zijn belangrijke goals in de bekertoernooien, waardoor de ploeg wel op koers ligt voor de Treble.

Hulk - SIPG - 55,8 miljoen euro - 5/10

Op zich kan de Braziliaanse aanvaller in China aardige doelpuntenstatistieken overleggen, maar in oogschouw nemend wat voor verdedigers daar rondlopen is eigenlijk geen enkel doelpuntenaantal goed genoeg. Natuurlijk is enkel zijn aanwezigheid al een aanwinst voor het Chinese voetbal, maar in alle eerlijkheid hopen wij dat zijn eergevoel hem aanroept om terug te keren naar een wat hoger niveau.

John Stones - Manchester City - 55,6 miljoen euro - 5/10

Kende een redelijk debuutseizoen, maar is natuurlijk gehaald voor de toekomst. Toonde bij vlagen wel waarom The Citizens denken nog ruim tien jaar lol te kunnen hebben van deze centrumverdediger uit eigen land, maar is nog lang niet op het niveau van Giorgio Chiellini, Sergio Ramos of Mats Hummels. Resultaten tonen dat de ploeg van Pep Guardiola beter presteert zonder de jonge Engelsman, zo hard is het.

Leroy Sané - Manchester City - 50 miljoen euro - 7/10

Had wat moeite met zich aan te passen in Engeland in de eerste seizoenshelft, maar dat is te begrijpen. Daardoor speelde hij in de competitie pas in 2017 voor het eerst 90 minuten. Werd gaandeweg de tweede seizoenshelft wel steeds beter en beter tot op het punt waarop duidelijk werd waarom de club aan lijkt te hebben gedaan om dit grote bedrag voor hem uit te trekken.

Granit Xhaka - Arsenal - 45 miljoen euro - 6/10

Mr Reliable. Dat is wel de titel die de breker op het middenveld van Arsenal zich dit seizoen mag toe-eigenen. Na een paar weken al meteen in de ploeg en eigenlijk verrichte hij altijd degelijk werk. De ploeg van Arsène Wenger is soms nog wel wat licht, hem kan dat verwijt niet treffen. Het enige grote aandachtspunt is de twee rode kaarten die hij kreeg - hij werd in zijn schorsingsperiodes node gemist.

Henrikh Mkhitaryan - Manchester United - 42 miljoen euro - 4/10

Vooruit, hij scoorde in Europa een paar belangrijke doelpunten waardoor Man Utd straks in de finale mag aantreden. Daar mogen we niet naast kijken. Toch blijft staan dat de Armeense middenvelder de op zes na duurste speler van de transferzomer was en vervolgens in de Premier League precies vier keer een hele wedstrijd volmaakte. Met zijn 28 jaar is het ook geen excuus dat hij nog moest wennen, er is niets anders dan een dikke onvoldoende mogelijk.

Sadio Mané - Liverpool - 41,2 miljoen euro - 7/10

Was in de eerste seizoenshelft op weg naar een enorm dikke voldoende. Hij speelde wekenlang e pannen van het dak. Toen kwam de Afrika Cup, daarna een reeks wedstrijden waarin de Senegalees wisselvallig was, waarna hij voor de beslissende fase van het seizoen niet inzetbaar was voor zijn ploeg door een blessure. Desondanks een prima eerste seizoen op Anfield voor Mané.

Shkodran Mustafi - Arsenal - 41 miljoen euro - 6/10

Net als de andere grote aankoop Xhaka was de Duitser er mits beschikbaar altijd bij en deed hij het nooit aantoonbaar slecht. Mustafi toonde zich een betrouwbare verdediger in een Arsenal dat, ondanks het zakken van de tweede naar de vijfde plaats, qua puntenaantal toch een beter seizoen afleverde dan vorig jaar het geval was.

N'Golo Kante - Chelsea - 35,8 miljoen euro - 9/10

Vorig jaar werd Leicester City kampioen. Chelsea haalde Kante van The Foxes en werd zelf soeverein landskampioen. Het is niet eerlijk om dat een op een in verband te leggen met de transfer van de Fransman, maar niemand twijfelt eraan dat de balafpakker een hele grote rol speelde in het succes van de beide kampioensploegen. Kan zich zonder al te veel problemen aankoop van de zomer noemen.

Alvaro Morata - Real Madrid - 30 miljoen euro - 6/10

Met Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo voorin kom je er moeilijk tussen. Daar hoeft niemand over te vergaderen. Dan is het nog knap dat hij als 'twaalfde man' van de Madrilenen tot vijftien treffers kwam. Het is de vraag hoe lang Morata dit keer bereid is om zijn kans in de Spaanse hoofdstad af te wachten - genoeg Europees gerenommeerde ploegen zouden graag zo'n spits willen.