Vijf prachtige promotiewedstrijden die ons nog te wachten staan

De nationale competities lopen op hun einde en in de meeste competities van naam is bekend wie zich heeft mogen kronen tot landskampioen. Leuker is de strijd om promotie naar de hoogste afdeling. ELF Voetbal zet vijf confrontaties waarin een plek in de nationale hoogste afdeling de komende dagen op het spel staat op een rijtje.

MVV - Roda JC

Hoe? Over twee wedstrijden, bij gelijke stand tellen uitdoelpunten dubbel

Wanneer? Donderdag 25 mei(19:45) en zondag 28 mei(14:30)

Deze wedstrijd behoeft weinig uitleg. Normaal kan je in De Geusselt en in het Parkstad Limburg Stadion duizenden lege stoeltjes zien, maar de heenwedstrijd is al uitverkocht terwijl bij Roda ook een vol huis verwacht wordt. De thematiek is ook prachtig: waar de regio Parkstad qua uitstraling altijd moet opboksen tegen het mondaine Maastricht, is de voetballende suprematie in Limburg al decennialang in Kerkraadse handen. De Sterrendragers krijgen nu een ultieme gelegenheid om met al die jaren in de schaduw van Roda af te rekenen.

NAC Breda - NEC

Hoe? Over twee wedstrijden, bij gelijke stand tellen uitdoelpunten dubbel

Wanneer? Donderdag 25 mei(18:30) en zondag 28 mei(16:45)

Breda en Nijmegen zullen twee keer ultieme strijd leveren voor een plekje in de Eredivisie. Beide ploegen zijn tegen het eind van het seizoen in goede vorm geraakt en kunnen zich financieel gezien eigenlijk niet echt (nog) een seizoen in de Jupiler League permitteren. Toch zal dat voor één van de beide ploegen realiteit worden. Wie van deze twee traditieclubs kan zich na zondag verheugen op Eredivisiemiljoenen en de terugkeer van de streekderby tegen hun rivaal?

VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig

Hoe? Over twee wedstrijden, bij gelijke stand tellen uitdoelpunten dubbel

Wanneer? Donderdag 25 mei(20:30) en maandag 29 mei(20:30)

Doordat de beide ploegen elkaar zelden tegenkwamen, heerst er niet echt een derbygevoel hoewel de twee clubs met 30 kilometer afstand naar Duitse begrippen gewoon buren zijn. Andries Jonker kwam zaterdag na een sensationele ontknoping bij HSV met zijn ploeg onverwacht op deze plek terecht en moet nu de meubelen gaan redden voor de kampioen van 2009, die dit jaar twintig jaar onafgebroken in de Bundesliga speelt. Eintracht Braunschweig wil na 2014 nog een keer promoveren en heeft daar twee wedstrijden tegen Wolfsburg voor.

Reading - Huddersfield Town

Hoe? Één wedstrijd op Wembley, indien nodig met verlenging en strafschoppen

Wanneer? Maandag 29 mei(16:00)

Vanuit een Nederlands oogpunt zou het leuk zijn als Jaap Stam met zijn Reading een derde promotie naar het hoogste niveau in Engeland afdwong. De gewezen topverdediger is overigens niet het enige oranje tintje op Wembley - zowel Reading (Joey van den Berg) als Huddersfield (Rajiv van la Parra) heeft een Nederlander in de gelederen. Hoewel het Stam gegund wordt, zou een promotie van het Huddersfield van David Wagner gedenwaardiger zijn: The Terriers speelden namelijk in 1972 voor het laatst op het hoogste niveau. Wembley zal vol zitten voor een wedstrijd die de winnaar door het tv-geld van de Premier League honderden miljoenen euro's zal opleveren.

Dundee United - Hamilton Academical

Hoe? Over twee wedstrijden, bij gelijke stand tellen uitdoelpunten dubbel

Wanneer? Donderdag 25 mei(20:45) en zondag 28 mei(16:00)

Hoewel het Schotse voetbal jaar na jaar in aanzien verliest, biedt de competitie nog altijd interessante verhaallijnen. Wat bijvoorbeeld te denken van deze play-off? Dundee United, met Frank van der Struijk en Nick van der Velden in de gelederen, is een ploeg die eigenlijk veel te groot is voor het Schotse tweede niveau, maar dat is wel waar ze nu spelen. Ze hebben zich na een lastig seizoen toch nog naar de play-off finale gevochten, waar met Hamilton het Schotse Excelsior wacht. De ploeg heeft amper bestaansrecht, maar weet het toch al jaren te rooien op het hoogste niveau. Blijven ze nog een jaar gatecrashen, of valt nu toch het doek?