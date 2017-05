Ook deze Ajacieden zagen een finale door de neus geboord

In Gelsenkirchen was Nick Viergever de meest bejubelde Ajacied, in Lyon was hij de schlemiel. Door zijn rode kaart tegen Olympique Lyon is hij er niet bij tegen Manchester United. De verdediger is niet de eerste speler van Ajax die een finale aan zich voorbij moet laten gaan. Een overzicht.

Schlemiel 1: Ruud Krol

Een jaar eerder was hij, een tiener nog, doorgebroken. Na de verloren Europa Cup-finale teten AC Milan in 1969 had Rinus Michels zijn ploeg op de schop gegooid. Een van de slachtoffers was Theo van Duivenbode. Theo de Tank vertrok naar Feyenoord en de van Rood Wit Amsterdam overgekomen Krol was zijn opvolger. Krol, later libero, groeide uit tot een van de meest charismatische Ajacieden aller tijden.

Misschien had die misgelopen finale op Wembley daar mede aan bijgedragen. Op 21 april 1971 ging het mis. Krol brak in het bekerduel met NEC zijn been. Einde seizoen. Dus géén thuiswedstrijd tegen Feyenoord, géén bekerfinale tegen Sparta en géén Europa Cup-finale tegen Panathinaikos. Krol was er wel, op Wembley. In de rust, zwaaiend met zijn krukken, zweepte hij de veertigduizend meegereisde supporters nog even extra op.





Schlemielen 2, 3 en 4: John Bosman, Danny Blind en Desmond Gemert

Veertien jaar na het laatste Europese succes stonden de Amsterdammers weer eens in een Europese finale. De Europa Cup voor bekerwinnaars was niet het meest aansprekende titeltoernooi, maar toch. Ajax versloeg dankzij een puntgave voorzet van Sonny Silooy en een rake kopbal van Marco van Basten Lokomotiv Leipzig. De wedstrijd pijnigde de ogen, zo abominabel werd er gespeeld.

Wat dat betreft was de aanloop naar de eindstrijd in Athene een stuk spannender geweest. Eerst was daar het spektakelstuk in Zaragoza geweest, waar Ajax de Spanjaarden in een heus waterballet met 2-3 versloeg. Uitgerekend uitblinker John Bosman liet zich in de slotfase provoceren en nam wraak op Francisco Güerri. De rode kaart kostte hem de finale. Datzelfde gold voor Danny Blind, die in de aanloop naar de finale geblesseerd was geraakt.







Pech voor de Zeeuwse verdediger, geluk voor Desmond Gemert. De van het failliete FC Amsterdam overgekomen verdediger was immers de logische vervanger van Danny Blind. Dat moest gevierd worden, vond Gemert. Vlak voor vertrek zette hij de bloemetjes flink buiten en dat had hij beter niet kunnen doen. Trainer Cruijff kwam het stapavondje ter ore en liet niet Gemert maar de onbekende Frank Verlaat aantreden tegen de Oost-Duitsers.

Schlemiel 5: Ronald Spelbos

Eigenlijk was Ronald Spelbos geen typische Ajax-voetballer. Toch liep Johan Cruijff weg met de wat houterige en spijkerharde centrale verdediger. Want op Big Ron kon je bouwen. Daarbij kon Cruijff te midden van al die jonge groeibriljantjes wel wat ervaring gebruiken. Helaas dwong een slepende knieblessure Spelbos te stoppen. Die blessure beroofde hem van de Europa Cup II-finales in '87 en '88.

Schlemiel 6: Dennis Bergkamp

Legendarisch is die foto uit 1992 waarop Dennis Bergkamp in een wit T-shirt en dito onderbroek op een bed de UEFA Cup vasthoudt en Danny Blind een arm om zijn schouder legt. Dat zit zo: Ajax had eerder die dag ten koste van Torino de UEFA Cup gewonnen. Een 0-0 gelijkspel in een bloedstollende finale bleek voldoende voor de winst. Dennis Bergkamp had die wedstrijd aan zich voorbij moeten laten gaan. Hij was geveld door griep…





Schlemiel 7: Marc Overmars

Een jaar na de bewierookte Champions League-campagne stond Ajax weer in de finale. De Amsterdammers kenden dat seizoen wee gezichten: het Ajax mét en het Ajax zónder Marc Overmars. Mét Overmars, en met de weer van een beenbreuk herstelde Winston Bogarde was de ploeg van Louis van Gaal nog beter dan het jaar ervoor. Maar toen Overmars vlak voor Kerst een zware knieblessure opliep, was in één klap de gevaarlijkste angel uit de aanval. Zonder miep miep Overmars werd de finale tegen Juventus na strafschoppen verloren.