Kan Stevens een schokeffect veroorzaken bij Roda JC?

Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Bij Roda JC zijn ze zo bang voor opnieuw een degradatie dat trainer Yannis Anastasiou in de slotweek van het seizoen nog moet vertrekken. Rick Plum, René Trost én Robert-Jan Zoetmulder zitten in het tweeluik met MVV op de bank, terwijl ook Huub Stevens is opgetrommeld voor één week, maar die zit dan niet op de bank. Ofzo. Snappen doet niemand het nog, maar is er iets zinnigs te zeggen over of de noodgreep zal werken?

Onderzoek wijst uit dat er niet van een schokeffect mag worden uitgegaan. Econoom Bas ter Weel dook in gegevens uit verschillende Europese voetbalcompetities en vond uit dat het eigenlijk niet uitmaakte. Het schokeffect dat vaak gezien wordt bij nieuwe trainers is wat hem betreft niet meer dan logisch. Dat ploegen op korte termijn gemiddeld beter gaan presteren is statistisch onvermijdelijk: als prestaties dusdanig tegenvallen dat zich een ontslag aandient, kán het haast alleen maar beter gaan. Eenzelfde effect zou dan ook zichtbaar zijn bij clubs die ondanks slechte resultaten aan hun trainer vasthouden. Op lange termijn zou het zelfs beter zijn om niet te ontslaan, maar daar is in Kerkrade nu vanzelfsprekend niemand mee bezig.

In de Eredivisie zijn de ervaringen met dergelijke situaties dit seizoen wisselend. In Kerkrade zal de clubleiding zich vastklampen aan het succes van Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag. Toen hij aantrad als opvolger van Zeljko Petrovic leek de situatie hopeloos, maar onder de nieuwe trainer ging de ploeg lopen. ADO klom van de laatste plaats op en was weken van tevoren veilig. De beslissing lijkt zich te hebben uitbetaald, maar bij Roda zullen ze niet willen kijken hoe de eerste wedstrijd onder Groenendijk verliep. ADO verloor kansloos met 3-1 van afgemeten degradant Go Ahead Eagles.

De Deventer ploeg is trouwens een ander voorbeeld van wat er kan gebeuren bij het ontslaan van een trainer. Go Ahead zette Hans de Koning aan de dijk en stelde Robert Maaskant aan. De Eagles wonnen prompt tegen verwachting en verhouding in bij FC Twente, maar haalden in het restant van het seizoen geen punt meer. Bij NEC moest Peter Hyballa het veld ruimen en sindsdien won de club alle vier de wedstrijden. Toch zijn de Nijmegenaren nog niet veilig.

Bij PEC Zwolle en Excelsior behield de clubleiding ook bij tegenwind het vertrouwen in de trainer. In Zwolle werd een mooi seizoen verwacht, toch overwinterde de club als zestiende. Ron Jans mocht blijven en alles kwam inderdaad goed. Excelsior stond tot diep in de lente onder de streep, maar de ploeg redde zich toch. Zo is maar aan te tonen dat van het aanstellen van een nieuwe trainer zo laat in het seizoen eigenlijk geen reële verwachting te maken is.

Of Huub Stevens de grote redder is, zullen we dus zondag weten. De Limburger kent de club door en door en heeft in het verleden ook bij Schalke 04 en HSV reddingswerkzaamheden verricht. Maar hij zal niet op de bank gaan zitten en dus hooguit een rol spelen op het handjevol trainingen dat nog op het programma staat. Drie eindverantwoordelijken en op de achtergrond nog een zwaargewicht hebben rondlopen, het lijkt een recept voor totale chaos. Zelfs als het muntje tegen MVV goed valt lijkt het onwaarschijnlijk dat de clubleiding zich op de borst kan kloppen.