Anastasiou ontslagen: welke Eredivisie-coaches gingen hem voor?

Zeljko Petrovic (ADO Den Haag)

De eerste coach die zijn congé kreeg, was Zeljko Petrovic. De Serviër begon nog goed aan het seizoen met ADO Den Haag, stond zelfs even gedeeld bovenaan met Feyenoord, maar kreeg vervolgens te maken met tegenslag. De interne onrust rondom eigenaar Hui Wang en lange blessures van belangrijke spelers als Mike Havenaar en Aaron Meijers zorgden ervoor dat Petrovic nooit optimaal kon werken. In februari, toen ADO net boven de degradatiestreep verkeerde, nam de Haagse club afscheid van de excentrieke coach. Alfons Groenendijk, kind van de club, nam het stokje over van Petrovic en slaagde er vervolgens in om ADO in de Eredivisie te houden.







Hans de Koning (Go Ahead Eagles)

Hans de Koning was lange tijd zeer populair in Deventer, nadat hij Go Ahead Eagles afgelopen seizoen terug naar de Eredivisie bracht. Op het hoogste podium bleken de Eagles echter al snel de zwakste broeder. En zoals wel vaker het geval is met ploegen die lange tijd de rode lantaarn dragen; op een gegeven moment grijpt het bestuur in. Een noodgreep, in de hoop dat er een schokeffect kan worden veroorzaakt. De Koning moest het schip ruimen en werd opgevolgd door Robert Maaskant. Maar ook hij kon niet voorkomen dat Go Ahead Eagles na een jaar weer afglijdt naar de Jupiler League.







Peter Hyballa (NEC)

De opvallendste trainer dit seizoen was waarschijnlijk Peter Hyballa. Met zijn vrolijke verschijning, openhartige interviews in een mix van Duits en Nederlands en drukke gebaren langs de zijlijn was hij lange tijd een aanwinst voor de Eredivisie. Dat ging bovendien gepaard met resultaat, want NEC stond onder zijn leiding zelfs even op de negende plaats. Maar in de tweede seizoenshelft ging het helemaal mis in Nijmegen. NEC verloor wedstrijd op wedstrijd, supporters drongen de kleedkamer binnen en Hyballa leek met de week radelozer te worden. Toch werd zijn ontslag een maand geleden met verontwaardiging ontvangen. Maar toeval of niet: Hyballa's vervanger Ron de Groot is al vier duels ongeslagen met NEC en staat in de finale van de play-offs om promotie/degradatie.