Hoe is het met... Nwankwo Kanu?

Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 3 van deze nieuwe rubriek, basisklant tijdens Ajax' vorige Europese finale: Hoe is het met... Nwankwo Kanu?

Slangenmens, legende, filantroop. Het Nigeriaanse volk heeft alle reden om Nwankwo Kanu op een voetstuk te plaatsen. Dat doet het land dan ook. En Kanu betaalt het terug met zijn betrokkenheid bij talrijke goede doelen. Zo is hij ambassadeur van Unicef en oprichter van de Kanu Heart Foundation, die steun biedt aan Afrikaanse kinderen met hartproblemen. Kanu is zelf ook hartpatiënt.

Zomaar een blokje om is er niet bij voor de immens populaire oud-international.

HAPPY SUNDAY When God loves you others will be prayerful #prayers #begood #happysunday #positivevibes Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op5 Feb 2017 om 8:54 PST

Grassroot football Street nation cup finals.love of the people I thank GOD and thank you all for 2016.kanu heart foundation wishes all a happy 2017#happiness #happynewyear #isupportkanuheartfoundation #postivevibes #thankgod Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op31 Dec 2016 om 3:13 PST

Kanu is ook eigenaar van zijn eigen sportschool. Of hij daar zelf ook weleens sport is nog maar de vraag.

Hit it hard at kanu sports center #kanusportscenter #fitness #befitwonder Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op3 Feb 2017 om 8:18 PST

Met Kerst opende hij zijn eigen voedselbank.

#Repost @amarakanu with @repostapp ・・・ Merry Christmas feeding the homeless #positivevibesonly @arsenal @coyg #coyg Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op24 Dec 2016 om 12:05 PST

Gevoel voor stijl kan hem niet worden ontzegd.

Congratulations .wish you all the best and May God bless,protect and provide and give you all your heart wishes.happy married life LAURA and OGBONNA #thankgod #happymarriedlife #happinessjoy #Godsblessings Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op30 Jan 2017 om 3:55 PST

En ook humor mag Kanu tot zijn eigenschappen rekenen.

This is mad and really cracked me up. Even though this is not what it is jor or is it? #postivevibes #thankgod Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op10 Jan 2017 om 9:07 PST



Back to basics.

Biggest joy is to give back.kan u believe it?kan never forget #streetfootball #impactingthefuture #givingbacktothecommunity #postivevibes #arsenal #coyg Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op26 Apr 2017 om 1:24 PDT



Dit potje tafeltennis werd bijna integraal uitgezonden. Waarom, dat weet niemand.

Kanu heart foundation vs Aim global alliance and what comes out is touching the less privileged kids and giving back.#coyg #supportkanuheartfoundation #arsenal #betterworld #givingback #onelove aimglobalproducts #kingkanu4 Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op22 Dec 2016 om 1:06 PST

Zelfs een bezoekje aan De Geusselt kon er nog wel vanaf. Hier brengt Kanu een bezoek aan MVV - FC Eindhoven, om Arsenal-huurling Kelechi Nwakali aan het werk te zien.

MVV vs fc Eindhoven.with the man of the match kelechi nwakali still the best. Is good to support the young ones @arsenal #coyg @nwakali.k Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op19 Feb 2017 om 8:17 PST



En hij runt een eigen voetbalschool. Zo te zien kunnen ze wel een betere groundsman gebruiken.

Papilo academy/papilo fc ready to start training if you good come down and join #thankgod #postivevibes #proleague #2017proleague #hardwork Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op4 Jan 2017 om 11:55 PST



Zelfs politiek draagt hij een steentje bij, zoals hier te zien met de ambassadeur van Israël.

Guy Feldman the Ambassador of Isreal to Nigeria and also Parmamemt Representative of Isreal to Ecowas Received Kanu Nwankwo as the legendary Footballer Visited the Embassy In Nigeria Today. The Ambassador was very happy to Receive the African Legend With Golden Heart Kanu Nwankwo founder of Kanu Heart foundation to his office as all meetings and discussion went well... Something Good Coming from Isreal #isrealambassador #kanuheartfoundation #papilofc #goodthingdontcomeeasy #supportkanuheartfoundation Een bericht gedeeld door Kanu (@kingkanu4) op30 Mrt 2017 om 10:09 PDT

Ja, we kunnen wel concluderen dat Kanu nog steeds een grootheid is in Nigeria. Soms zelfs iets té groot.