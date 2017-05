Elf redenen waarom Ajax van Manchester United wint

Voor het eerst sinds 2002 staat er weer een Nederlandse ploeg in de finale van een groot Europees toernooi. Destijds, op 8 mei, versloeg Feyenoord het favoriet geachte Borussia Dortmund (3-2). Er zijn minimaal elf redenen waarom Ajax woensdag in Stockholm tot eenzelfde stunt in staat is:

• De geest van Cruijff hangt boven de wedstrijd. Woensdag is 24 mei, die dag ligt precies 14 (!!) maanden na het overlijden van Cruijff op 24 maart 2016.

Woendag 24 mei; 20.45 uur:

Friends Arena Solna (Stockholm)

FINALE EUROPA LEAGUE:

Ajax-Manchester United

• Bovendien is het, als Ajax wint, de 14e grote internationale prijs die naar de Amsterdamse prijzenkast verdwijnt.

• Ook is de 24e mei voor Ajax een magische datum. Op 24 mei 1995 won Ajax voor het laatst de Champions League, dankzij die prachtige 1-0 zege op AC Milan.

• Ajax had in die tijd een 18-jarige Kluivert in de gelederen. Toen was het doelpuntenmaker Patrick, dit keer zijn zoon Justin.



• Maar ook in Engeland zijn er magische aanwijzingen die duiden op een Ajax zege. Dit seizoen eindigde Tottenham boven Arsenal op de ranglijst. De laatste keer dat dit gebeurde was... in 1995, het jaar van de Ajax-zege op Milan.

• Het verschil in financiële slagkracht is enorm, maar toch is de recente balans van Nederlandse clubs tegen Manchester United positief. In de voorrondes van de Champions League verloor United vorig jaar met 2-1 in Eindhoven (0-0 in de return). In september verloor Manchester United in de voorrondes van de Europa League met 1-0 bij Feyenoord (0-4 return).

• Kasper Dolberg, de topscorer van Ajax (6 goals), was in de Europa League productiever dan de topscorer van Manchester United, Zlatan Ibrahimović (5 goals). Daarbij komt nog bij dat Ibrahimović nog steeds geblesseerd is en niet speelt.

• Als 19-jarige teener maakte Dolberg in de eredivisie dit seizoen 16 doelpunten. De laatste Ajax-speler die in de competitie als tiener 15+ doelpunten maakt was... Patrick Kluivert in 1995!

• Beide clubs hebben een geschorste speler. Bij Manchester United is Eric Bailly niet door een gelijkwaardige speler te vervangen, maar bij Ajax is Jaïro Riedewald wellicht nog wel beter dan Nick Viergever. Gevalletje van 'geluk bij een ongeluk'?



• Ajax is in Stockholm de thuisploeg en speelt in het vertrouwde rood/wit. Traditioneel speelt Ajax altijd beter als het het traditionele shirt aan heeft.

• Ajax heeft tien dagen rust gehad voor de finale. Manchester United speelde in die periode nog competitiewedstrijden in Southampton (0-0) en tegen Crystal Palace (2-0).