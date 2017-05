Dit kan de Europa League-winst Ajax financieel opleveren

Een trofee, een medaille, maar toch vooral: eeuwige roem. Dat zijn de drijfveren voor clubs op het Europese toneel. Toch is er ook nog een andere belangrijke drijfveer: die van financiële aard. Winst op Manchester United zou Ajax geen windeieren leggen.

Prijzengeld

Vergeleken met de Champions League (15,5 miljoen euro) is het misschien een fooi, maar het prijzengeld voor de winnaar van de finale mag er best wezen: 6,5 miljoen euro. Daar kocht je een jaar geleden gewoon Davinson Sánchez voor. Overigens zal anno nu zelfs de premie voor de Champions League-winst niet volstaan voor de Colombiaan, die inmiddels geschat wordt op meer dan twintig miljoen euro.

Groepsfase Champions League

Van het miljoenenbal naar het miljardenbal: winst in de Europa League-finale garandeert Ajax een plek in de groepsfase van de Champions League. Inclusief startpremie van twaalf miljoen euro. Daarbij mag Ajax in dat geval rekenen op een slordige vier miljoen euro aan tv-gelden.

Europese Supercup

Met Real Madrid of Juventus als mogelijke tegenstanders is een zege niet heel waarschijnlijk, maar gelukkig voor de winnaar van de Europa League geldt voor de Europese Supercup: meedoen is belangrijker dan winnen. Verliezen levert namelijk 2,5 miljoen euro aan prijzengeld op. Winst één miljoen méér: 3,5 miljoen.

Mocht Ajax woensdagavond in Stockholm als winnaar van het veld lopen, dan is de club dus een slordige 25 miljoen euro rijker. Geen verkeerd bedrag, zeker opgeteld bij de veertien miljoen euro die de club volgens financieel directeur Jeroen Slop tot dusver al overhield aan de succesvolle Europese campagne.