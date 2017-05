Ajax: geen favoriet, maar lang niet kansloos

Het is een even vreselijk als onbegrijpelijk toeval. Op maandagavond 6 mei 2002, twee dagen voor de laatste keer dat een Nederlandse ploeg in een Europese finale stond, vond in Nederland een terreuraanval plaats waarbij Pim Fortuyn werd doodgeschoten. En nu, opnieuw op een maandagavond, vlak voor Ajax - Manchester United was er in Manchester die vreselijke aanval die aan tenminste 22 mensen het leven heeft gekost. En dan vindt de wedstrijd ook nog eens plaats in Stockholm, waar niet zo lang geleden een aanslag was waarbij vijf mensen de dood vonden.

Net zoals dat destijds bij Feyenoord - Borussia Dortmund het geval was, zal ook de wedstrijd in de Friends Arena voor een deel in het teken staan van de vreselijke gebeurtenissen; de feestelijke openingsceremonie bijvoorbeeld is al afgelast. En ook zal de sfeer, zeker voor de aftrap, grimmiger zijn dan normaal het geval zou zijn geweest. Het is ook niet te zeggen in hoeverre spelers van Manchester United op de situatie zullen reageren. Op dinsdagmorgen, op weg naar de laatste training in Manchester, werden de auto's van Phil Jones en Henrikh Mkhitaryan aan de kant gezet door een beveiligingsfirma en onderzocht. Gevolgen zal het drama dus zeker hebben.



Woendag 24 mei; 20.45 uur:

Friends Arena, Solna (Stockholm)

FINALE EUROPA LEAGUE:

Ajax-Manchester United

Winnaar Europa League

Wat er ook gebeurt, op woensdagavond zal de Europa League in ieder geval gewonnen worden door een ploeg die werd getraind door Louis van Gaal. Bijzonder is ook dat Danny Blind en Patrick Kluivert in 1995 gezamenlijk de Champions League wonnen en dat hun zonen Daley en Justin nu tegenover elkaar staan. Om nog maar te zwijgen van de rol van Edwin van der Sar, die in 1995 met Ajax de Champions League won en in 2008 in het doel van Manchester United stond. Dat jaar werd de finale in Moskou gespeeld en het was Van der Sar, die in de shoot-out de beslissende strafschop stopte, en daarmee Manchester United aan de, voorlopig laatste, Europese beker hielp.





Inmiddels is Van der Sar directeur van Ajax en daarmee persoonlijk eindverantwoordelijk voor het aanstellen van Peter Bosz, het verjongen van de ploeg alsmede voor de aankopen die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld bij de Europese successen. In augustus, voor het contracteren van Hakim Ziyech, was Ajax een hele andere en aanzienlijk minder goede ploeg dan daarna. In de thuiswedstrijd tegen Lyon bijvoorbeeld zorgde Ziyech persoonlijk voor drie assists, de eerste keer in de historie van de Europa League dat een speler in deze fase in één wedstrijd zo veel beslissende voorzetten heeft gegeven.



Wil Ajax tegen Manchester United enige kans hebben, dan moet de club de vorm van de Johan Cruijff ArenA wel meenemen naar Stockholm. In Amsterdam won Ajax dit seizoen iedere (zeven in totaal) Europa League-wedstrijd. Buiten Amsterdam werd slechts één van de zeven wedstrijden in winst omgezet. Verdediger Nick Viergever is woensdag geschorst en Daley Sinkgraven ontbreekt als gevolg van een blessure.



Manchester United heeft zich twee weken geleden tijdens die ó zó moeilijke thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo (1-1 en Giudetti miste in de allerlaatste seconde nog een geweldige kans voor Celta) geplaatst voor de zevende Europese finale en de eerste sinds 2010/11. Zonder ook maar één keer echt goed te spelen, is Manchester United nu al tien Europese wedstrijden op rij ongeslagen.





Voor Manchester United is de wedstrijd van woensdag de 37e in een tijdsbestek van vijf maanden (tussen 26 december en 24 mei). Ajax heeft al tien dagen geen wedstrijd meer hoeven spelen. In diezelfde positie moest Manchester United nog twee competitiewedstrijden afwerken, 0-0 bij Southampton en een 2-0 winst op Crystal Palace, maar om niet helemaal met een leeggespeelde ploeg te zitten op woensdag, stelde José Mourinho de afgelopen weken steeds een flink aantal 'niet basisspelers' op. Mede daardoor verloor zijn ploeg ook nog wedstrijden bij Arsenal (2-0) en Tottenham Hotspur (2-1). Mourinho's voorzichtigheid heeft overigens niet kunnen voorkomen dat er enkele spelers toch geblesseerd zijn geraakt.



Verdediger Chris Smalling en de grote Belgische middenvelder Marouane Fellaini zijn niet honderd procent fit. Of ze tegen Ajax kunnen spelen, zal pas kort voor de aftrap bekend worden gemaakt. In ieder geval is verdediger Eric Bailly geschorst na de rode kaart die hij tegen Celta heeft opgelopen. Vier andere verdedigers, Marcos Rojo, Timothy Fosu-Mensah, Luke Shaw en Ashley Young, zijn er ook definitief niet bij, terwijl in de aanval natuurlijk topscorer Zlatan Ibrahimović node wordt gemist. Voor de Zweed is het een persoonlijk drama dat hij een Europese eindstrijd in zijn vaderland Zweden als gevolg van een knieblessure moet missen.



Wel van de partij is de duurste speler ter wereld: Paul Pogba. De Fransman speelt woensdagavond op Uniteds middenveld samen met Ander Herrera en de zeer ervaren Michael Carrick.