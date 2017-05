José Mourinho in vijf filmpjes: met wie krijgt Ajax te maken?

Arrogant

"Het spijt me dat dit een beetje arrogant klinkt, maar we hebben een topmanager. Ik heb met Porto de Champions League gewonnen, dus ik ben niet zomaar iemand. I'm the Special One." De woorden van Mourinho bij zijn presentatie bij Chelsea zouden de Portugees de rest van zijn carrière achtervolgen. Hoe kan iemand zonder ervaring als hoofdcoach in een topcompetitie zichzelf zo uitspreken? Het was voor iedereen een raadsel, maar in het daaropvolgende seizoen werd Chelsea wél kampioen met 95 punten.

Provocerend

Niet aan de regels houden, opstandig doen richting de scheidsrechter of net iets te uitbundig juichen. Provoceren zit bij de Portugees in het bloed. Zo rende hij als coach van Internazionale juichend en schreeuwend over het veld, nadat hij in Camp Nou FC Barcelona had uitgeschakeld. Toen Barça-doelman Victor Valdés verhaal kwam halen, ging Mourinho rustig door. De bijbehorende beelden zijn merkwaardig.

Snerend

Van een kleine belediging is de coach op zijn tijd niet vies. Talloze scheidsrechters en voetbalbonden zijn een favoriete irritatie van de Portugees, omdat zij andere regels voor hem en zijn ploegen zouden hanteren. Soms zijn collega's ook aan de beurt. Zo werd Arsené Wenger op een persconferentie in 2014 verbaal gesloopt door Mourinho. "Hij is een specialist in falen. Acht jaar zonder prijs is veel. Als ik dat bij Chelsea doe, kom ik niet meer terug."

Misdragend

In het heetst van de strijd gebeuren soms rare dingen. Toch steelt Mourinho op dit soort momenten vaak de show. Het bekendste voorbeeld is een opstootje tijdens de Spaanse Super Cup van 2011. Real Madrid en FC Barcelona krijgen het met elkaar aan de stok, nadat een overtreding van Marcelo een rode kaart oplevert. José Mourinho misdraagt zich in dit 'geweldige feest', hoe commentator Sierd de Vos het zou noemen, het meest. De Portugees prikt toenmalig Barça-assistent Tito Vilanova in zijn oog.

Humoristisch

Je zou het bijna vergeten, maar buiten alle idiotie kan Mourinho ook heel grappig zijn. Op persconferenties komt hij af en toe heel scherp uit te hoek en als verhalenverteller scoort hij bovengemiddeld. De manier hoe hij dit verhaal over Mario Balotelli vertelt, bracht zeker een glimlach op het gezicht van onze redactie.