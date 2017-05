Peter Bosz: "Glans van finale"

Peter Bosz liet er op de persconferentie in de aanloop naar de Europa League-finale geen gras over groeien. Tijdens zijn openingswoorden toonde de Ajax-trainer zijn medeleven aan de slachtoffers van de terreurdaad in Manchester. "De aanslag heeft de glans van de finale afgehaald. Dat overheerst bij ons."

Bosz gaf aan dat er veel over de aanslag in Manchester was gesproken. Niet alleen omdat de tegenstander uit Manchester afkomstig is. "Ariane Grande was tien dagen geleden nog in Amsterdam. Sommige spelers van ons zijn daar met hun vrouwen en kinderen geweest. Als dat in Manchester kan gebeuren, kan dat overal gebeuren."

Ook de gedachten van Lasse Schöne gingen terug naar het concert van de Amerikaanse zangeres in de Ziggo Dome. "Mijn vrouw en kind waren daar aanwezig. Bij ons komt dit ook dichtbij. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik probeer er niet teveel aan te denken, het had ook ons kunnen overkomen. We leven mee met de slachtoffers."



Schaduw

Schöne vond het lastig om te zeggen of de spelers het morgen moeilijk zullen hebben om te voetballen. "Hoe hard het ook is aangekomen: de knop moet morgen om. Daar zijn wij professionals voor."

Peter Bosz had woorden van gelijke strekking. Vindt hij dat de Ajacieden bij een eventueel positief resultaat de bekerwinst ingetogen moeten vieren? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de finale één groot feest had moeten zijn. We hebben er zó naar toegeleefd. Dit werpt een schaduw over de finale."

Faalangst

Er werd ook nog kort over de finale gesproken. Of zijn spelers hun zenuwen een beetje onder controle hebben? Bosz: "Ik zou de jongens direct naar de dokter sturen als ze geen zenuwen zouden voelen. Ze maken het allemaal voor de eerste keer mee. Daar moet je mee leren omgaan. De zenuwen moeten in ieder geval niet doorslaan in faalangst."

De Ajacieden zien de finale met vertrouwen tegemoet. Bosz: "Het is een clash tussen twee speelstijlen. We zullen zien welke speelstijl het sterkste is. We kunnen ze verslaan als we ons eigen spel spelen. Alleen dan hebben we een kans." En Lasse Schöne: "We hebben eerder al laten zien dat we onder druk kunnen presteren. Ik denk dat we een goede kans hebben."