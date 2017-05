De mooiste huldigingen in beeld

Te beginnen met Vitesse, dat de eerste prijs in haar 125-jarige bestaan pakte. Henk Fraser, de trainer die de club deze prijs bezorgde, sprak de supporters toe.

Een huldiging van Feyenoord is niet compleet zonder het You'll Never Walk Alone van Lee Towers. Ook Dirk Kuyt zong uit volle borst mee, voor zover hij daar nog toe in staat was.

Vervolgens nam ook Dirk zelf de microfoon nog even over: hij was onder de indruk van de haka van de IJslanders op het EK van 2016 en greep de gelegenheid aan om het zelf ook eens te proberen.

Carlo Ancelotti pakte in zijn eerste seizoen direct de landstitel met Bayern München en besloot met de fans zijn zangkunsten te delen. Laten we het erop houden dat hij meer geschikt is als coach dan als zanger.

In Frankrijk was het na een lange hegemonie van Paris Saint-Germain eindelijk de beurt aan AS Monaco om de trofee omhoog te houden.

AS Monaco crowned Ligue 1 champions (Canal+) #ASM pic.twitter.com/N8GuzoYRua — Kennedy Amoako (@FancyDiMaria) 18 mei 2017

In Servië was het Partizan Belgrado dat er met het kampioenschap vandoor ging. En dat werd door de supporters op prachtige wijze gevierd. In het stadion was een majestueuze 'ring of fire' te aanschouwen.