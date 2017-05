Deze veteranen zien we mogelijk volgend seizoen terug in de Eredivisie

Robin van Persie

"Robin van Persie past bij Feyenoord", liet trainer Giovanni van Bronckhorst vandaag tegenover RTV Rijnmond weten. De spits van Fenerbahce is dus welkom. Zelf heeft Van Persie altijd laten weten dat hij in Nederland alleen nog voor zijn oude clubs Excelsior en Feyenoord wil spelen. Dat Feyenoord komend seizoen zeker is van een plek in de Champions League, terwijl Fenerbahce uitkomt in de voorrondes van de Europa League, zou een extra drijfveer kunnen zijn om een terugkeer werkelijkheid te laten worden.

Jeremain Lens

Als Van Persie inderdaad naar Feyenoord komt, bestaat er ook nog een kans dat hij die oversteek niet in z'n eentje maakt. Ook ploeggenoot Jeremain Lens, die momenteel nog bij het gedegradeerde Sunderland onder contract staat, zou in de belangstelling van de Rotterdammers staan. Het is afwachten of die transfer ook financieel haalbaar is, aangezien Lens in Engeland en Turkije een aanzienlijk hoger salaris op kan strijken.

Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar nam aan het einde van dit seizoen afscheid bij Schalke 04. Zijn contract in Gelsenkirchen werd niet verlengd, waardoor de 76-voudig international nu zonder club komt te zitten. Al meerdere keren werd hij in verband gebracht met Ajax, waar hij zelf ook graag nog terug zou keren. Wellicht is dit het ideale moment, al zijn er hardnekkige geruchten dat ook Lokomotiv Moskou een optie zou zijn voor de 33-jarige spits.