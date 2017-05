Meulensteen: "Ajax moet geen angst hebben voor Manchester"

Jarenlang was René Meulensteen de trouwe secondant van de legendarische manager Sir Alex Ferguson in dienst van Manchester United. Na het vertrek van de Schot gleden The Municans af, maar woensdagavond spelen ze weer een Europese finale. Tegen Ajax. Hoe kijkt Meulensteen naar dat duel?

“ De achterste linie van Manchester United is het zwakste”

Verliezen. Dat is het enige wat Meulensteen woensdagavond niet kan doen. Een favoriet voor beide teams heeft hij namelijk niet. "Bij Manchester United heb ik een heel mooi verleden en de mensen met wie ik gewerkt heb (Michael Carrick, Wayne Rooney en talenten als Marcus Rashford en Jesse Lingard in de jeugd) gun ik zo'n mooie prijs enorm. Maar ook Ajax, Edwin van der Sar, met wie ik een hele goede band heb, en het hele Nederlandse voetbal gun ik dit. Je merkt aan alles dat Nederland weer toe is aan een finale zoals deze. Mooi om te zien."

Kansen

Meulensteen denkt dat Ajax de strijd voorin zal moeten winnen. "De achterste linie van Manchester United is toch de zwakste. Eric Bailly, een van de beste verdedigers, is er niet bij. Daardoor liggen er kansen voor Ajax centraal achterin bij Manchester United. Als Ajax daar collectief druk opzet, komen ze in de problemen. Sowieso heeft Ajax voorin de meeste individuele kwaliteit, met Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Bertrand Traoré en noem ze maar op. Ajax moet het durven om er op te klappen, net als tegen Schalke 04 en Olympique Lyonnais. Ze moeten absoluut geen ontzag hebben voor United, dan maken ze zeker een goede kans."

Andersom denkt de voormalig rechterhand van Sir Alex Ferguson juist ook dat Ajax het kwetsbaarst is als José Mourinho met zijn ploeg vol druk naar voren zet. "Maar het zou me verbazen als Mourinho dat doet, dan wijkt hij namelijk af van hoe hij het hele jaar al speelt. Als hij het wel durft, dan is Ajax ook kwetsbaar in de opbouw. Ik vermoed echter dat Ajax meer de bal gaat hebben. Dat moeten ze gebruiken. Balbezit, snelheid en collectief drukzetten." Naast de tactische opdrachten geeft Meulensteen de Ajax-spelers nog een advies. "Ga genieten. Hoevaak staan deze spelers nog in een Europa League-finale? Dit is echt een unicum."

Ervaring vs talent

Ajax heeft een piepjong team. Manchester United is een gelouterde ploeg. Peter Bosz coachte amper finales. Mourinho al dertien. Welke invloed heeft dat verschil? "Ervaring is heel belangrijk in finales. Jonge spelers raken eerder de draad kwijt bij zo'n wedstrijd. Daarom is het te hopen dat mannen als Lasse Schöne en Davy Klaassen katalysators worden. Leiding geven aan de ploeg. En je kan het ook omdraaien: Ajax kan er voordeel uit halen als ze heel veel energie in de wedstrijd leggen. Belangrijk is in elk geval dat ze rustig blijven. Als je 1-0 achter komt moet je misschien even iets gegroepeerder spelen. Een mannetje meer achter de bal. Raak je in paniek dan maakt United zo 2-0."



Meulensteen tijdens zijn tijd in Manchester, waar hij nog altijd woonachtig is.

Coachen tegen Mourinho is sowieso lastig, weet Meulensteen uit ervaring. Helemaal in finales. "Als coach moet je in finales elke vorm van stress of onduidelijkheid weghalen bij de spelers. Je moet het duel benaderen vanuit drie momenten: de negentig minuten, extra tijd, strafschoppen. Elk detail moet vooraf doorgesproken zijn. Van A tot Z. Je ziet vaak dat ploegen in de laatste fase uit elkaar vallen als het lang gelijk blijft: de ene helft wil vooruit, de andere helft achteruit. Als je Peter Bosz na de verlenging niet over het veld ziet lopen met een briefje, maar vooraf al weet wie de stafschoppen moet nemen, weet je dat hij geslaagd is voor z'n examen. Dan is ook echt alles goed voorbereid."

Een winnaar durft de 53-jarige Nederlander op voorhand niet aan te wijzen. "Na tien minuten kan ik je het waarschijnlijk zo vertellen", lacht hij. "Het hangt er echt vanaf hoe de wedstrijd in het begin verloopt. Durft en kan Ajax druk op de bal te zetten? Hoe speelt Manchester United? Na tien minuten heb ik er al een gevoel bij. Op dit moment vind ik het echter nog heel moeilijk om in te schatten."

Champions League

Een zege van The Municans betekent in elk geval alsnog plaatsing voor de Champions League, iets dat ze hard nodig hebben om weer het grote Manchester te worden. Toch denkt Meulensteen dat een periode zoals onder Sir Alex Ferguson nooit meer zal volgen. "Datzelfde geldt voor Arsène Wenger bij Arsenal. Zodra hij stopt, krijg je zo'n periode ook nooit meer. Met de huidige druk en grote geldstromen is dat onmogelijk geworden. Achteraf heeft United misschien te lang gewacht om een plan te hebben hoe het na Sir Alex verder moest. Regeren is vooruitzien. Dat is niet helemaal goed gegaan. Maar Manchester is zo'n extreem grote club, die komt uiteindelijk altijd weer boven."