Het seizoen van... dalparabool ADO Den Haag

Seizoen van ADO…

Je kunt het seizoen van ADO Den Haag splitsen in twee gedeeltes: de tijd onder Željko Petrović en de tijd onder Fons Groenendijk. De ervaren coach, die met Excelsior zich eerder ook veilig speelde, werd in februari aangesteld bij het noodlijdende ADO. Groenendijk bracht rust, duidelijkheid, stabiliteit en had de mazzel dat er enkele dragende spelers terugkwamen van blessures.

Die optelsom zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in de Hofstad. Het duurde even, maar Groenendijk kreeg zijn ploeg meer dan op de rails en van de laatste negen duels werden er slechts twee verloren (AZ en Heracles Almelo). Europees voetbal zat er door die verliespartijen niet meer in, desalniettemin kan Groenendijk zeer tevreden zijn met de door hem geleverde prestatie.



ADO begon het seizoen ijzersterk, had een enorme dip en sloot ook weer ijzersterk af. De competitie liep al een dalparabool voor ADO.

Top: Fons Groenendijk

Onderzoek toont aan dat een trainerswissel zelden tot nooit leidt tot een structurele verbetering. Maar de uitzondering bevestigt de regel. In dit geval werd Petrovic de zak gegeven en moest Groenendijk het met één punt voorsprong op Go Ahead Eagles zien te redden in de rest van de competitie. Even was hij zelfs nog in de race om de play-offs. Dat lukte niet, maar de voorsprong van vijftien punten op de Deventenaren aan het einde van de competitie spreekt in dit geval boekdelen.



Flop: Ernestas Šetkus

De goalie die genomineerd werd tot speler van het jaar in Litouwen, overkwam van Sivasspor en international is voor zijn land moest in Den Haag een baken van rust vormen in het doel van ADO Den Haag als opvolger van Martin Hansen. Dat lukt echter niet: Setkus grabbelde en verkeek regelmatig. Toen Groenendijk kans zag passeerde de ervaren doelman ten faveure van de ervaren rot Robert Swinkels.



Door de goede prestaties mag Groenendijk blijven. Wat betektent dat voor Setkus?

Talent: Tyronne Ebuehi

Na twee seizoenen van invaller en reserve zijn kende Ebuehi zijn grote doorbaak dit seizoen in Den Haag. De zelf opgeleide rechtsachter speelde bijna alle duels mee en dat leverde hem zelfs zijn eerste oproep voor het Nigeriaanse elftal op. Op zijn debuut moet hij desalniettemin nog even wachten, maar als hij zich zo doorontwikkeld lijkt dat slechts een kwestie van tijd.



Verrassing: Gervane Kastaneer

Na een jaar verhuurd te zijn geweest begon de rappe vleugelaanvaller razend goed aan het Eredivisieseizoen met drie goals in even zo veel duels. Er was vanuit allerlei kanten belangstelling voor de aanvaller, die - tot zijn spijt - vanwege zijn oogblessure moest blijven. Door veel blessureleed en pech staat Kastaneer al een tijd buitenspel. Maar verrassend was zijn sterke optreden zeker!



Zijn Kastaneer en Ebuehi te behouden voor ADO Den Haag de komende zomer?