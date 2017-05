De Ligt de jongste, Zlatan de rijkste, Van Rijn aanwezig; alles over de finale

Ajax treft woensdagavond Manchester United in de finale. Hoewel er al zo ontzettend veel gezegd en geschreven is, zijn er nog genoeg dingen die je (waarschijnlijk) níet weet. Hieronder een selectie van de belangrijkste zaken die je sowieso moet weten als je de eindstrijd van de Europa League gaat kijken.

Luchtige feitjes:

- Als Ajax de Europa League wint, is het voor het eerst dat er vier hoofdprijzen in één seizoen naar vier verschillende Nederlandse clubs gaan

- Dit is de tiende Europese finale van Ajax ooit, van de eerdere negen werden er zes gewonnen

- In Amsterdam mogen de kroegen langer open blijven dan normaal!

- Er worden woensdagavond zo'n 100.000 (!) fans verwacht op het Museumplein, bij een eventuele huldiging zelfs 150.000

- Staatssecretaris van Sport, Martin van Rijn, is in Stockholm bij de finale aanwezig



Zlatan Ibrahimovic verdient meer dan de hele selectie van Ajax bij elkaar.

Spelersfeiten:

- Matthijs de Ligt kan de jongste speler ooit in een Europese finale worden, ongeacht of hij in de basis staat of niet

- Peter Bosz moet, ook gezien de cijfers, goed rekening houden met Paul Pogba. De duurstse speler ter wereld schoot en passte veruit het vaakst van alle spelers in de EL

- Zlatan Ibrahimovic verdient in zijn eentje meer salaris dan heel de Ajax-selectie bij elkaar opgeteld

- Als Kasper Dolberg (6 goals) tenminste één doelpunt maakt, is hij samen met Patrick Kluivert en Ton Blanker (7 goals) de enige tiener van Ajax met zo veel goals in één Europese competitie

- Hakim Ziyech gaf in zijn laatste drie Europa League-duels vier assists



Ajax schoot het vaakst van alle clubs in de Europa League. Toch maakte alleen KRC Genk voorlopig één goal meer dan de Amsterdammers.

Teamfeiten:

- Ajax schoot deze Europa League-editie het vaakst op doel van alle ploegen. Manchester United is een de nummer twee

- Ajax kreeg de meeste gele en rode kaarten van alle andere ploegen in de Europa League

- Dit is de 56e wedstrijd van het seizoen voor Ajax. Een record. Nog nooit speelden ze zo veel wedstrijden

- Zowel Ajax als Manchester United won slechts één van al haar strafschoppenreeksen in Europees verband



Staat Peter Bosz exact 22 jaar nadat Louis van Gaal deze beker omhoog hield met de Europa League in z'n handen?

Bijzondere feiten:

- De eindstrijd is exact veertien maanden na het overlijden van Johan Cruijff

- En exact 22 jaar na de Champions League-winst van Ajax in 1995

- Ajax speelde nog nooit gelijk tegen Manchester United. Tweemaal werd er gewonnen, tweemaal verloren

- José Mourinho verloor als manager nog nooit een wedstrijd van Ajax

- Als Ajax wint, gaan ze, samen met Feyenoord, rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League

- Ajax kan de eerste club worden die zowel de Europa Cup I, de Europa Cup II, de Champions League, de UEFA Cup én de Europa League wint