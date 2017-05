Zo leefden Amsterdam en Stockholm toe naar de finale

20:20 De voorbereidingen zitten er bijna op. Nog een kwartier tot aan de aftrap. Ook tijdens de wedstrijd zitten we bovenop de actie. Klik hier voor de liveblog van de finale!





De warming-up is begonnen! Ajax komt als eerste het veld op. Danny Blind en Louis van Gaal zijn ook aanwezig. #Ajax #AJAMAN pic.twitter.com/oJTsSuERDf — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017

20:09 Louis van Gaal is ook aanwezig.



Gelukkig, Louis van Gaal is er ook. Hij gaat heel vaak op de foto. Hij trainde beide finalisten. #ajaman #ajamun. pic.twitter.com/OWFMWbbhq0 — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 24 mei 2017







19:57 Entree!





Panna en de Ajax'supporters zijn binnen #ajaman #ajax #finale #europaleague Een bericht gedeeld door PANNA! Magazine (@pannamagazine) op24 Mei 2017 om 10:48 PDT





19:47 Matthijs de Ligt is de jonge speler OOIT in een Europese finale. Klasse!



17y 285d - @AFCAjax defender Matthijs de Ligt will be the youngest player ever to feature in a major European final. Future. pic.twitter.com/eIxjJlcHbb — OptaJohan (@OptaJohan) 24 mei 2017









19:38 Ook de basisopstelling van Manchester United is inmiddels naar buiten gebracht









19:34 DE OPSTELLING VAN AJAX IS BEKEND!



Deze elf moeten het straks doen.









19:15 Anderhalf uur voor de aftrap begint het stadion vol te stromen.









19:05 De Ajax-crew in Stockholm. Marc Overmars vindt zonnebrillen te duur.











18:52 Nog twee uur! Edwin zit er nog altijd rustig bij.





Edwin van der Sar, de enige voetballer ter wereld die met Ajax én ManUnited de Champions League won, ging nog even met alle Ajax-fans op de foto #ajaman #ajax #oeavandersar #finale #europaleague foto: gerardvanhees Een bericht gedeeld door PANNA! Magazine (@pannamagazine) op24 Mei 2017 om 9:30 PDT





18:24 The one and only Aad de Mos is bijzonder populair in Stockholm.





Rio Ferdinand wilde graag met Aad de Mos op de foto. Aad is de moeilijkste niet met zijn fans. #Ajax #AJAXMUN #ajaman pic.twitter.com/DzlrZG9Bun — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017







17:40 Nog iets meer dan drie uur te gaan. De mannen van RTL zijn er klaar voor!









17:04 Tot dusver een rustige voorbereiding met vooral veel gezelligheid!





De sfeer zit er al goed in. Ook de plaatselijke politie feest lekker mee! #Stockholm #Ajax #AJAXMUN pic.twitter.com/HAYz2vtFul — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017







16:54 Het is één groot Ajax-gekkenhuis in Stockholm!







16:49 Volgens de Engelse media gaat de ploeg van José Mourinho met de volgende elf van start.



Vermoedelijke opstelling Manchester United

Romero; Valencia, Jones, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Mkhitaryan.



Aan de kant van Ajax verschijnen naar verluidt de volgende spelers aan de aftrap.



Vermoedelijke opstelling Ajax

Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.





*Manchester United put vertrouwen uit de statistieken

*Even leek Onana niet fit voor de finale. Edwin van der Sar reageert luchtig op de situatie.

Edwin van der Sar: "Onana moet wel spelen, want ik heb mijn handschoenen niet bij me." #ajamun #mijnfinale pic.twitter.com/XMxRlwihXS — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 mei 2017

*Duizenden Nederlandse liefhebbers zijn gearriveerd in Zweden.









Samen met @fbarend in Stockholm voor #UELfinal! Wat een leuke sfeer!!



Volg ons via mijn Instastories: https://t.co/UgLKzCZo4u pic.twitter.com/tae9FG5XWi — Barbara Barend (@barbarabarend) 24 mei 2017

*In een vliegtuig op weg naar Stockholm hebben de Ajaxfans het goed naar hun zin. Zo te zien vallen de haren wel uit van de stress...