Louis van Gaal fluisterde Peter Bosz in over Manchester United

Zo waarschuwde Van Gaal dat Ajax niet op achterstand moet gaan komen woensdagavond. In dat geval zal de Britse grootmacht de poort naar het doel van voormalig AZ-doelman Romero hermetisch gaan afsluiten. "1-0 achter is dodelijk voor jullie", aldus de trainer die in 1995 met Ajax het laatste Europese succes boekte. In dat geval zullen de Britten achterover gaan leunen, want Ajax moet komen. "En dan zullen ze Ajax gaan stuk counteren." Van Gaal verwacht dan ook een zeer behoudend United. "Mourinho zal geen enkel risico willen nemen."



Achilleshiel

Van Gaal ziet overigens wel degelijk kansen voor de Amsterdammers. Zeker als Ajax op voorkomt komt. In dat geval moet United komen en zijn de verdedigers uit Manchester meer op zichzelf aangewezen. En laat de achterhoede nu net de achilleshiel zijn van United.

Phil Jones is, samen met Chris Smalling, in de ogen van Van Gaal de grote spookrijder van de Engelse grootmacht. Die kan er in de ogen van de Amsterdammer niet veel van. Ook heeft hij betere doelmannen gezien dan Sergio Romero, die in zijn ogen vooral voetballend tekort schiet.



Bewondering

Van Gaal bewondert de aanvallende speelstijl van Peter Bosz. Bosz doet hem aan hemzelf als trainer van Ajax denken. In de finale moet Bosz iets minder risico nemen. Behoudend beginnen, en er dan overheen was het advies van Van Gaal aan de Nederlandse Trainer van het Jaar.