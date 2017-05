Hoe Manchester United Ajax over de knie legde

Iedereen is er klaar voor. De langverwachte finale van de Europa League. Ajax tegen Manchester United. De Godenzonen tegen de Red Devils. ELF Voetbal neemt je met dit liveblog mee in de nu al historische finale van Ajax.

AFGELOPEN! Manchester United wint de Europa League door een 0-2 overwinning op Ajax. De Amsterdammers konden geen vuist maken tegen de Engelse defensie en gaan terecht onderuit in de finale. Benieuwd hoe de voetbalwereld reageert op de verloren finale van Ajax? Klik dan hier voor het liveblog van de eerste uren na de finale.



88' Het lijkt nu echt over en uit voor Ajax. Lingard verprutst nog even een uitgelezen mogelijkheid om de 3-0 binnen te schieten.



81' Frenkie de Jong moet de laatste tien minuten extra schwung in de ploeg brengen.

Frenkie de Jong mag nog even een persoonlijk hoogtepunt beleven. #Ajax pic.twitter.com/6RZ8QYa0qb — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017

73' Dit leek dé kans voor Ajax om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Ziyech schiet de vrije trap vanaf randje zestien echter in de muur.

Ziyech kan de spanning nog niet terug in de wedstrijd brengen. #Ajax pic.twitter.com/idbNprPGZA — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017

62' Kasper Dolberg gaat naar de kant. David Neres is zijn vervanger.



Mkhitaryan maakt zijn land trots.



Henrikh #Mkhitaryan doet het voor United. De Armeense vlag wordt tevoorschijn getoverd. pic.twitter.com/xrzPwDNNcF — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017



49' DOELPUNT MANCHESTER UNITED! Een horrorstart voor Ajax. Henrikh Mkhitaryan doet het voor de Red Devils. 0-2.



De fans hebben er nog vertrouwen in!





46' We zijn weer onderweg in Stockholm! Laten we hopen op een betere tweede helft.



Het staat er echt...



RUST! Ajax kent een slordige eerste helft en moet het hebben van een paar kansjes via Bertrand Traoré.



43' Op slag van rust komt Ajax nog even erg goed weg. Davinson Sánchez neemt erg veel risico op eigen helft. Gelukkig voor Ajax loopt het met een sisser af.



38' Ajax knokt zich langzaam maar zeker terug in de wedstrijd. Een goede slalom van opnieuw Traoré strandt uiteindelijk door goed ingrijpen van Smalling.



33' Het schotje van Traoré is nog altijd het enige wapenfeit van de Amsterdammers. Het ziet er niet best uit voor de ploeg van Peter Bosz.



23' Ajax staat voor een hels karwei. Manchester United lijkt defensief solide.



Ajax op achterstand door een doelpunt van Paul Pogba. Komt dit nog goed? #AJAMAN pic.twitter.com/TLNMk7Gosk — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017

18' DOELPUNT MANCHESTER UNITED! Een schot van Paul Pogba wordt van richting veranderd en belandt in het doel van Onana.



16' De eerste kans van Ajax is een feit! Na een goede actie van Younes kan Traoré vrij uithalen. Romero redt.



14' Manchester United is, in tegenstelling tot Ajax, al dicht bij een doelpunt geweest. De boomlange Fellaini miste de bal op een haar na met zijn hoofd.



10' Ajax kan nog geen vuist maken in de eerste tien minuten



Een nerveus begin voor de Amsterdammers! #Ajax pic.twitter.com/ahP8sXV214 — ELF Voetbal (@elfvoetbal) 24 mei 2017

6' Een overvol Museumplein is getuige van een rommelige beginfase.





Het Museumplein is er klaar voor, Ajax is er klaar voor, we gaan beginnen! #ajamun #mijnfinale pic.twitter.com/8JhJ3SaE49 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 mei 2017





2' Geen lekker begin voor de ploeg van Peter Bosz. Joël Veltman blijft liggen na een ongelukkige botsing met Onana. Geen ernstige gevolgen. Veltman kan gewoon door.



1' Er is afgetrapt! Laten we hopen op een fantastische finale.



We gaan zo beginnen!







Don't worry, about a thing.

Nog een kwartiertje! De opstellingen zijn inmiddels ook in het stadion gepasseerd.

* De opstelling van beide ploegen. Nog een klein half uur tot de aftrap!