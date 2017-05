Joël Veltman: "Waarom weggaan? We staan pas aan het begin"

Joël Veltman wond er na afloop van de verloren finale tegen Manchester United geen doekjes om. Het was in de Friends Arena een kansloze expertise geweest. Ook toonde hij zich strijdvaardig over de toekomst. "Ik verwacht helemaal geen leegloop. Als we zo doorgaan gaan we prijzen pakken."

Hij was samen met Matthijs de Ligt de eerste speler die zich rond het middernachtelijk uur in de spelonken van de Friends Arena in Solna meldde bij de verzamelde media. Joël Veltman toonde zich vervolgens een oprechte verliezer.

Met de twee verdedigers zijn gelijk de beste Ajacieden van de finale genoemd. "De ploeg die het meeste recht had op de zege heeft gewonnen. Wij hebben geen kans gecreëerd. Ik wist dat het heel moeilijk ging worden toen we 1-0 achter kwamen. Zo konden zij achterover gaan leunen en loeren op de counter."



TETE-DISCUSSIE

Joël Veltman (25) was de afgelopen weken de Ajacied die onder een vergrootglas had gelegen. Hij was het immers die de populaire Kenny Tete in de finale naar alle waarschijnlijkheid uit de basis zou houden. Daar begrepen de meeste kenners niet zoveel van. Maar zie daar: Veltman, de verdediger uit Velsen, speelde een uitstekende finale. "Ik zat lekker in de wedstrijd ja. Maar ik had er liever twee in eigen doel geschopt én met 3-2 gewonnen. Misschien dat ik over een paar dagen trots kan zijn op hoe ik gespeeld heb. Maar op dit moment overheerst vooral de teleurstelling."

De Tete-discussie had Veltman, doorgaans koel, niet geheel onbewogen gelaten. Met gevoel voor understatement: "Het hield me wel scherp ja. Maar om heel eerlijk te zijn was ik de discussie op een gegeven moment wel zat. Wie speelt die speelt en die moet het vervolgens laten zien."



Ondanks een goede wedstrijd overheerst de teleurstelling bij Veltman.



LEEGLOOP

Kenny Tete is één van de spelers die in verband wordt gebracht met een vertrek. Houdt Veltman gezien de vele geruchten rekening met een leegloop bij Ajax? "Nee. Ik weet dat er jongens in de belangstelling staan, zoals Dolberg en Davinson. Maar die jongens spelen pas net bij ons."

Dat behoeft een uitleg. Overigens loopt het contract van de verdediger zelf af in 2018. Club en speler zullen ongetwijfeld snel om de tafel gaan zitten, maar Veltman heeft ook zijn ambities. "Ik zie het zo: we hebben een goed elftal, een elftal dat ver kan komen in Europa. Okay, Ajax geldt in het internationale voetbal als een opleidingsclub, er worden ieder jaar spelers verkocht. Er móét ook ieder jaar verkocht worden. Maar binnen de groep leeft heel sterk het gevoel dat als we zó doorgaan, we zeker prijzen gaan pakken. We staan aan het begin van een bloeiperiode. Waarom zou je dan weggaan?"