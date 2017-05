Peter Bosz: "We nemen deze ervaring mee naar volgend seizoen"

De finale van de Europa League was amper afgelopen, of Peter Bosz keek desgevraagd al weer vooruit op volgend seizoen. Want door de nederlaag in de eindstrijd zag de Ajax-trainer rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League door de vingers geboord.

Dat betekent dat de Amsterdammers als nummer twee van de Eredivisie in de derde voorronde van het miljardenbal zullen instromen. De succesvolle Europa League-campagne moet Bosz en de zijnen het nodige vertrouwen geven in hun jacht op het felbegeerde startbewijs voor de Champions League. Bosz: "Daarom mogen we verwachten dat we het beter gaan doen dan het afgelopen jaar."



De Ajax-trainer doelde op de kansloze uitschakeling tegen het Russische Rostov. Na die nederlaag besloot Bosz fors te gaan sleutelen aan zijn ploeg, met succes. "Ik ken de jongens nu en de jongens kennen mij", vervolgde de hoofdtrainer. "De jongens kennen mijn manier van spelen, hebben daarin progressie laten zien."

"We zijn sterker geworden. En dat niet alleen. De jonge jongens nemen de ervaring van het spelen van een Europese finale spelen mee naar volgend seizoen. Die ervaring hadden ze nog niet, maar nu wel. Finales moet je leren winnen."

UITDAGING

De grote vraag zal zijn: hoe zal de Ajax-selectie eruit komen te zien. Bosz: "Als het mij vraagt, dan hou ik deze selectie het liefst bij elkaar. Er zit enorm veel kwaliteit in de groep en veel jongens hebben gezien hun leeftijd veel potentie om door te groeien."



Met andere woorden: aan technisch directeur Marc Overmars de taak om de selectie intact te houden. "Nogmaals, dat zou ideaal zijn. Maar we weten allemaal hoe het werkt. Ik vind trouwens dat Ajax een enorme job heeft verricht om deze groep bij elkaar te brengen. Wat dat betreft staat de club weer voor een grote uitdaging."



Bosz verwacht in ieder geval een andere voorbereiding dan het afgelopen seizoen. Een voorbereiding waarop de Ajax-trainer gerichter met zijn spelers zal kunnen werken. "Wat ik net al zei: we kennen elkaar nu. Of ik er vanuit ga dat ik zelf blijf? Ja, als ik niet word ontslagen tenminste… Dat zal zo'n vaart niet lopen. Het is een grotere zorg om alle jongens voor de club te behouden."

OPGEHEVEN HOOFD

Nadat de spelers de supporters hadden bedankt, sprak Bosz zijn manschappen op het veld toe. Daarin wilde hij de kater van de verloren finale wegspoelen, hoe moeilijk ook. Bosz: "Het seizoen zit erop, dit was onze laatste wedstrijd. En het laatste neem je altijd het langste mee. Dan overheerst de teleurstelling, zeker omdat wij er meer van hadden voorgesteld."



"Ik begrijp dat de jongens teleurgesteld waren. Dat snap ik heel goed. Maar het neemt niet weg dat ik heb gezegd dat we de medaille met opgegeven hoofd moesten ophalen. Die medaille hebben we voor de hele campagne gekregen. En daarin hebben we laten zien dat we wel goed kunnen voetballen. Dat we de ballen hebben om gedurfd te voetballen. Dat we beter kunnen dan wat we vandaag hebben laten zien."