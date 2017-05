Welke Jupiler League-club wacht al het langst op de Eredivisie?

Donderdagavond gaat MVV proberen om voor het eerst in twintig jaar te promoveren naar de Eredivisie. In 1997 liet de club onder trainer Frans Körver het Maastrichtse Marktplein volstromen. Drie jaar later viel het doek en sindsdien speelt de club al 17 jaar op het tweede niveau. Dat lijkt lang, maar er zijn vijf(vooruit, eigenlijk vier) clubs die nog langer in die divisie bivakkeren. ELF zette ze op een rijtje.

FC Oss - 25(-1) jaar

Strikt genomen hoort FC Oss niet in dit rijtje thuis. De Brabanders degradeerden namelijk in 2011 naar wat toen nog de Topklasse heette. Daar hadden ze zo'n spijt van dat ze binnen een seizoen weer zijn teruggekeerd en eigenlijk weet niemand dus nog dat ze ooit weg zijn geweest. Afgelopen seizoen een garantie voor heel veel doelpunten. Het is te hopen dat de ploeg nog tot in lengte van jaren in de Jupiler League speelt.

FC Emmen - 32 jaar

In 1985 werd in Emmen een betaald voetbal-organisatie opgericht, de eerste in de provincie Drenthe. Die begon zijn bestaan op het tweede niveau en is daar nooit uit verdwenen. Zeker halverwege de jaren '90 leek het erop dat Eredivisievoetbal eraan zat te komen, maar het gebeurde nooit. Ook dit jaar bleek NEC in de play-offs een maat te groot. De Jupiler League-veteranen plakken er dus nog een jaartje aan vast.

Helmond Sport - 32 jaar

Eens in de zoveel tijd klinkt het in Helmond weer heel ambitieus over promotie naar de Eredivisie. Je vraagt je af waarom. In 1985 weer toegetreden tot het tweede niveau en die stek sindsdien niet meer verlaten. In 2003 deden ze het sterk in de nacompetitie, maar er zijn maar weinig tekenen dat promotie er echt aan zit te komen. Dit jaar lieten ze zich zelfs na twee keer in overtal te hebben gespeeld nog knullig wippen door een kwalitatief matig Roda JC.

FC Eindhoven - 39 jaar

De club heeft zich zozeer met het voetballen op vrijdagavond verzoend dat wedstrijden al jaren worden geadverteerd als 'de aftrap van je weekend'. Toen de ploeg in 2015 knap tweede werd, schrok het er zo van dat ze meteen in de eerste play-offronde tegen Volendam bakzeil haalden. De club aan de Aalsterweg, die ooit zo roemvol was, is al decennialang actief in de Eerste Divisie en dat lijkt nog wel even zo te blijven ook.

Telstar - 39 jaar

Wie Eerste Divisie zegt, zegt Telstar. De club maakt niet eens aanstalten om ooit uit de competitie weg te komen en als het ooit zover komt zal dat een grote aderlating zijn, al is het onwaarschijnlijk dat een eventueel Eredivisieverblijf langer dan één jaar zou kunnen duren. Als er één Nederlandse club de titel van cultclub verdient, dan zijn het de mannen uit Velsen. Dat ze nog maar lang in de Eerste Divisie mogen blijven.