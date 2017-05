Overzicht: welke bekerfinales staan er zaterdag op het programma?

Vroeger, toen er op een televisie nog maar een handjevol kanalen zaten, was de bekerfinale van een land het hoogtepunt van het seizoen. Nu hebben we een hele berg kanalen en kunnen we veel meer bekerfinales kijken! Een groot aantal ervan wordt zaterdagavond afgewerkt. ELF zet op een rijtje welke je waar kunt kijken.

Duitsland: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund - 20:00 - ARD

Borussia Dortmund is vooral heel goed in het verliezen van de bekerfinale: al drie jaar op rij keerde geelzwart uit Berlijn terug als verliezend finalist. Tegen Eintracht Frankfurt is de ploeg wel favoriet, maar tegelijkertijd borrelt er nogal wat bij de ploeg van Thomas Tuchel. Aan de andere kant is er Fußballgott Alexander Meier alles aan gelegen om de beker mee naar de bankenstad te nemen. Wie een verrassende bekerfinale verlangt, zou hier best eens aan zijn trekken kunnen komen.

Engeland: Arsenal - Chelsea - 18:30 - BBC1

De ploeg van Arsène Wenger wil op Wembley nog iets van het seizoen maken nadat de Champions League al werd misgelopen. Antonio Conte is met stadgenoot Chelsea al weken kampioen en wil zijn eerste seizoen bij The Blues dan ook maar meteen met de dubbel afsluiten, zoals zijn landgenoot Carlo Ancelotti in 2010 flikte. Inschakelen op de BBC dus!

Frankrijk: Paris Saint-Germain - Angers - 21:00 - FOX Sports 5

PSG is dit seizoen vooral vernederd. Het weggeven van de 4-0 voorsprong tegen FC Barcelona is een smet die nooit meer kan worden weggepoetst, terwijl ook het aan AS Monaco laten van de landstitel niet lekker ligt in de hoofdstad. Kan Angers, een toch onbeduidende provincieclub, de trilogie tegen werkelijk alle verwachtingen in voltooien?

Schotland: Aberdeen - Celtic - 16:00 - Ziggo Sport Select

Celtic heeft in Schotland een nagenoeg perfect seizoen afgewerkt. In de eigen competitie werd de ploeg ongeslagen en met slechts twee gelijke spelen kampioen en ook de League Cup werd al gewonnen. Tegen Aberdeen moet de kers op de taart komen, maar The Dons zijn in de laatste weken in uitstekende vorm. Op Hampden Park belooft het geen makkie te worden voor Celtic.

Spanje: FC Barcelona - Deportivo Alaves - 21:30 - FOX Sports 1

Het lijkt wel een beetje op de situatie in Frankrijk. FC Barcelona zal ongetwijfeld een pleister op de wonde zoeken tegen een opponent die veel minder wordt geacht. Alaves, getraind door Mauricio Pellegrino, heeft natuurlijk niks te verliezen en kan vrijuit voetballen. Kunnen de Catalanen de druk wel aan? Tevens de laatste officiële wedstrijd in Vicente Calderon, van Atlético Madrid.

En deze zijn er ook…

Estland: Tammeka - Infonet Tallinn

In deze Baltische staat spelen twee recent opgerichte clubs de bekerfinale. Voor de winnaar zou het dan ook de eerste keer zijn. Gebaseerd op de tussenstand in de competitie van Estland is Infonet de favoriet voor dit treffen.

Roemenië: Voluntari - Astra Giurgiu

Astra Giurgiu is de meeste voetballiefhebbers wel bekend door hun Europese avonturen in de laatste seizoenen. Voluntari daarentegen bestaat pas sinds 2010, maar is in die tijd als een komeet naar de hoogste Roemeense afdeling geschoten. In het nationale stadion van Boekarest mogen ze op voor hun eerste hoofdprijs.

Servië: Partizan Belgrado - Rode Ster Belgrado

Liefhebbers van vuurwerk en ongeregeldheden komen hebben hier een garantie op succes. De twee Servische aartsrivalen behoeven nauwelijks introductie. Voetbal is in deze wedstrijden hooguit bijzaak. Het gaat om suprematie in Belgrado en in heel Servië.