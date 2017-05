Waarom Aké en Padt hun oproep voor Oranje verdienen

Dick Advocaat beroept zich tijdens de voorbereiding op oefenduels met Marokko en Ivoorkust op twee debutanten. Nathan Aké en Sergio Padt zijn voor de eerste keer opgeroepen voor de definitieve selectie van Oranje. Het is voor beide spelers de kers op de taart van een geslaagd seizoen.



Sergio Padt

Na zijn transfer richting het hoge noorden werd de doelman aanvankelijk met twijfelachtige geluiden ontvangen. De supporters van FC Groningen waren nauwelijks overtuigd van zijn kwaliteiten en bleven lang uiterst sceptisch over zijn komst. Inmiddels heeft Sergio Padt alle twijfels weggenomen en is hij al ruim twee jaar een stabiele factor onder de Groningse lat. Padt is een van de weinige Nederlandse doelmannen die zich wél van zijn beste kant laat zien dit seizoen. Michel Vorm en Jasper Cillessen nemen bij hun clubs wekelijks plaats op de bank en ook Maarten Stekelenburg is al lang niet meer onomstreden in het doel van Everton. Jeroen Zoet is ook steeds vaker op een foutje te betrappen en Tim Krul kan al helemaal spreken van een mislukt seizoen. Al met al is de oproep voor Padt, wie dit seizoen acht keer zijn doel schoonhield, dik verdiend.





Padt heeft zich in Groningen ontwikkeld tot een betrouwbare sluitpost



Nathan Aké

Al jaren wordt het overal geroepen: Nathan Aké, die komt er wel. Dit jaar maakte de voetbalwereld dan écht kennis met het Nederlands toptalent. De verdediger annex middenvelder had dit seizoen een groot aandeel in de knappe negende plaats van Bournemouth in de Premier League. Hij maakte zelfs zo veel indruk dat Chelsea besloot hem voortijdig terug te roepen van zijn periode als huurling. De fans van The Cherries zullen vooral zijn winnende doelpunt in de slotseconde tegen Liverpool niet snel meer vergeten. Over de kwaliteiten van Aké is iedereen het eens. Er is echter nog twijfel over wat de beste positie van de Nederlander is. Centrale verdediger, middenvelder of toch linksback? Misschien heeft Dick Advocaat een verrassing voor ons in petto.





Aké scoorde dit seizoen drie keer in de Premier League



De volledige selectie luidt als volgt:



Doel: Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV), Jasper Cillessen (Barcelona).



Verdediging: Nathan Aké (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt, Stefan de Vrij (beiden Lazio), Bruno Martins Indi (Stoke City), Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Joël Veltman, Nick Viergever (allen Ajax).



Middenveld: Davy Pröpper, Bart Ramselaar (beiden PSV), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra, Tonny Vilhena (beiden Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).



Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).