Hoe verging het de vorige play-offwinnaars in Europa?

2015/16: Heracles

Het lijkt erop dat FC Utrecht voor de tweede keer op rij Europa op een haar na gaat missen. Ook vorig seizoen stond Utrecht in de finale van de play-offs, maar ging het ongelukkig onderuit. Na een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo in de eerste wedstrijd van de finale wonnen de Almeloërs met 2-0 in de return. Eerder was Heracles met liefst 5-1 te sterk voor FC Groningen.



Het betekende voor de Heraclieden het eerste Europees avontuur in de historie van de club. Het duurde echter niet lang voor de supporters zich alweer konden voorbereiden op het nieuwe seizoen. Heracles mocht starten in de derde voorronde van de Europa League en werd daarin gekoppeld aan het Portugese FC Arouca. De club uit Almelo speelde twee keer gelijk en kon door de omstreden uitdoelpuntregel na twee wedstrijden de biezen pakken. Tot overmaat van ramp strandde een van de bussen vol Almelose fans, waardoor sommige supporters het sprookje niet mochten meemaken. Nee, het Europees avontuur van Heracles was geen groot succes.





Heracles verloor niet van Arouca, maar werd wel uitgeschakeld



2014/15: Vitesse

Een jaar eerder, in 2015, was het Vitesse dat zich mocht bewijzen op de Europese velden. Een overtuigende 5-2 overwinning in de return tegen sc Heerenveen gaf de Vitessenaren recht op een ticket voor de derde voorronde. De club uit Arnhem werd direct gekoppeld aan een sterke tegenstander. Southampton, onder leiding van Ronald Koeman, was in twee wedstrijden duidelijk een maatje te groot voor de Eredivisionist. Vitesse scoorde in twee wedstrijden niet één keer (3-0 en 0-2), waardoor het doek in Europa ook voor de Arnhemmers snel viel.





Graziano Pellè was nog altijd populair in Nederland



2013/14: FC Groningen

De supporters van AZ zullen in aanloop naar de return tegen FC Utrecht niet graag willen terugdenken aan de finale van 2014. De ploeg uit Alkmaar verloor de laatste wedstrijd van de play-offs met 3-0 van FC Groningen. Tjaronn Chery, inmiddels actief bij Guizhou Hengfeng Zhicheng in de Chinese Super League, werd met twee doelpunten de grote man aan de kant van Groningen.





Chery verdiende met zijn goede prestaties in Groningen een transfer naar QPR



In de tweede voorronde van Europa League werden de Groningers gekoppeld aan de Schotse volksclub Aberdeen. Voor de supporters een heerlijk uitstapje, maar de prestaties van de spelers waren niet om over naar huis te schrijven. Het treffen in Schotland eindigde in een bloedeloos 0-0 gelijkspel en in de Euroborg was Aberdeen met 2-1 te sterk. Het avontuur in Europa kwam pijnlijk vroeg ten einde voor Erwin van de Looi en zijn spelers.



Drie winnaars, drie keer uitgeschakeld na twee wedstrijden. Het is te hopen voor AZ, of FC Utrecht, en het Nederlands voetbal dat het de komende winnaars beter vergaat op het Europees podium dan hun voorgangers.