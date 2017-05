Hoogst geklasseerde team bijna nooit winnaar play-offs

De deceptie van FC Utrecht op bezoek bij AZ is eigenlijk niet meer dan logisch. Als nummer vier van de Eredivisie zouden de Domstedelingen de favoriet moeten zijn om de play-offs voor Europees voetbal winnend af te sluiten, maar niets is minder waar. Het hoogst geklasseerde team heeft in de huidige opzet pas één keer het slotstuk van het seizoen daadwerkelijk gewonnen.

Enkel in 2013 kende de bizarre regel zijn uitzondering. Toen wist het hoogst geklasseerde team in de Eredivisie, uitgerekend FC Utrecht, Europees voetbal te bereiken door achtereenvolgens SC Heerenveen en FC Twente te verslaan. Veel plezier had de club overigens niet aan zijn succes. In de daaropvolgende Europese campagne verloor hij over twee wedstrijden pijnlijk van het Luxemburgse FC Differdance 03 en werd de derde voorronde van de Europa League niet gehaald.

Jaartal Hoogst geklasseerde club Resultaat Winnaar 2009 FC Groningen (6de in competitie) Uitgeschakeld in finale NAC (8ste in competitie) 2010 Heracles Almelo (6de in competitie) Uitgeschakeld in halve finale FC Utrecht (7de in competitie) 2011 FC Groningen (5de in competitie) Uitgeschakeld in finale ADO Den Haag (7de in competitie) 2012 FC Twente (6de in competitie) Uitgeschakeld in halve finale Vitesse (7de in competitie) 2013 FC Utrecht (5de in competitie) Winnaar FC Utrecht 2014 SC Heerenveen (5de in competitie) Uitgeschakeld in halve finale FC Groningen (7de in competitie) 2015 Feyenoord (4de in competitie) Uitgeschakeld in halve finale Vitesse (5de in competitie) 2016 FC Utrecht (5de in competitie) Uitgeschakeld in finale Heracles Almelo (6de in competitie) 2017 FC Utrecht (4de in competitie) Finale; heenwedstrijd 3-0 verloren van AZ ?

Er is weinig reden te geloven dat FC Utrecht dit jaar het kunststukje van 2013 herhaald. In de eerste finale werd met 3-0 van AZ verloren. De kansen op een Europees ticket lijken daarom - voor het tweede opeenvolgende jaar als hoogst geklasseerde club in de play-offs - verspeeld.