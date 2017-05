Wie is NAC-fenomeen Cyriel Dessers?

Zijn roots



22 jaar geleden werd Dessers geboren in het Belgische Leuven. Hij is een kind van een Vlaamse vader en een Nigeriaanse moeder. In interviews komt de jonge spits altijd down-to-earth en goedgebekt over.



Zijn verleden



Dessers maakte bij Oud-Haverlee Leuven de stap van de jeugd naar het profvoetbal, maar tot een doorbraak in het eerste elftal kwam het niet. Na één wedstrijd vertrok de spits naar Sporting Lokeren. Hier krijg hij vooral in zijn eerste seizoen kansen in het eerste elftal, maar met vier goals in 34 wedstrijden kwam hij na twee seizoenen niet in aanmerking voor een nieuw contract. NAC pikte de voormalig Belgisch jeugdinternational op en gaf hem vorige zomer een driejarig contract.



Zijn seizoen



Dessers begon zijn periode als speler van NAC voortvarend. Voor zijn eerste vijf doelpunten had de spits niet meer dan zeven wedstrijden nodig. Sindsdien is de Belg blijven scoren. Uiteindelijk kwam hij op 22 competitiegoals uit en maakte hij afgelopen donderdag de enige treffer tegen NEC.



Zijn kwaliteiten



Weinig spelers in de Jupiler League hebben zo'n neusje voor de goal als Dessers. Hij is een spits à la Huntelaar, die het talent heeft altijd op de juiste plaats te staan. Zijn schot is goed en beschikt over redelijk wat snelheid. Zijn coach Steven Vreven vindt dat hij nog completer mag worden in het meevoetballende gedeelte.



Zondag mag Dessers met NAC proberen promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De uitwedstrijd tegen NEC staat om 16:45 gepland.