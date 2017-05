Ajax kan als enige mee op UEFA-coëfficiëntenranglijst

De formatie van Peter Bosz is ten opzichte van vorig seizoen vier plaatsen gestegen op de lijst en staat nu 26ste. Dat is op het oog wat weinig, omdat Ajax een heel succesvol jaar in Europa achter de rug heeft. In het jaar dat dit seizoen wegviel, het seizoen 2011/2012, waren de Amsterdammers echter ook sterk op continentaal gebied. Een goed seizoen was nodig om een positie in de top-30 te consolideren. Daardoor kan het ook in het komende seizoen rekenen op gunstigere lotingen bij bijvoorbeeld de voorronde van de Champions League.

Voor PSV en AZ zijn de rapen wel gaar. De ploegen zagen net als Ajax een succesvol seizoen wegvallen en konden daar niet adequaat op reageren. Het gevolg is dat de Eindhovenaren negen plaatsten verliezen op de ranglijst en de Alkmaarders 21. FC Twente verloor liefst 62 plekken, maar heeft daar minder last van. De Tukkers mogen door een schorsing voorlopig niet in Europa acteren.

Om op de ranglijst te staan, moet een club in de afgelopen vijf jaar een keer in Europa hebben gespeeld. Zo stond ADO, dat in 2011 in de voorrondes van de Europa League mee mocht doen, vorig seizoen nog wel op de lijst. Heracles Almelo is daarentegen dit seizoen voor het eerst er op te vinden.