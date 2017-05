Kan Cillessen afrekenen met het keeperssyndroom van Barcelona?

Mocht Cillessen daar inderdaad in slagen, dan kan hij zomaar iets unieks presteren. FC Barcelona en keepers is de laatste decennia namelijk niet een geweldige periode. Een typerend voorbeeld is misschien wel Cillessen' enige Nederlandse voorganger in het doel van Barcelona. Ruud Hesp maakte als clubkeeper van Roda JC de overstap naar Catalonië. Hij kwam en won onder Louis van Gaal de concurrentiestrijd met de Portugees Vítor Baía. Overigens stond er ooit nog een landgenoot onder de lat, in de tijd dat Rinus Michels trainer was in Camp Nou. Omdat De Generaal geen fitte keepers meer in zijn selectie had, vroeg hij Gert Bals, met wie hij bij Ajax eerder samenwerkte, om hem uit de brand te helpen. De in 2016-overleden Bals ging akkoord en werd zo de eerste Nederlandse voetballer van Barça.

Twijfel

Terug naar 2017. Hoewel FC Barcelona in bijna alles het toonbeeld was van de laatste jaren, is dat alleen op het gebied van keepers niet zo. De concurrent van Cillessen, Marc-André Ter Stegen is een goede lijnkeeper, met een uitstekende trap. Maar net als over Victor Valdés heersen er tegelijkertijd ook de nodige twijfels over de Duitser. Want ook Valdés kon goed meevoetballen en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een betrouwbare sluitpost. Maar elk seizoen had de inmiddels 36-jarige keeper wel een slippertje. Bij Ter Stegen lijkt dat niet anders.

Een keeper die jarenlang de dienst uitmaakte én van wereldklasse was, zoals Iker Casillas, Manuel Neuer of Gianluigi Buffon heeft Barça zeker de laatste twintig jaar niet meer gehad. Andoni Zubizarreta was de doelman van het Dream Team onder leiding van Johan Cruijff; een van de zwakkere schakels die na een tijdje zelfs werd vervangen. Carles Busquets, inderdaad de vader van Sergio, was ook nooit helemaal onomstreden. Goodlooking Roberto Bonano, die met veel bombarie werd binnengehaald, werd na twee jaar ook alweer van de hand gedaan.

Nee, echt overtuigend waren de keepers maar zelden in Barcelona. Niet voor niets werd er dan ook ontzettend veel en vaak gewisseld. Daardoor zagen de Catalanen heel wat bijzondere verschijningen voorbij komen. Hip Hop José Manuel Pinto, Rüştü Reçber die bekender is vanwege zijn blunders dan vanwege zijn opvallende uiterlijk en Jesús Mariano Angoy, getrouwd met de dochter van Johan Cruijff. Vaak hoe opvallender de verschijningen, hoe matiger de keepers.



Pinto en Rüstü zijn de meest opvallende keepers die Barça de laatste jaren had.

Ramaletts

Alleen in het heel verre verleden had FC Barcelona geweldenaars in het doel. Keepers als Antoni Ramallets, Salvador Sadurní of Javier Urruticoechea zullen bij de jongere fans geen belletje meer laten klinken. De oudere socios hebben de laatste decennia echter meerdere malen gesnakt naar de tijden dat zij nog het doel verdedigden. Dat het trio nog altijd wordt gezien als doelmannen die het wél waarmaakten, zegt genoeg over diens opvolgers.

Zoals gezegd: in alles waren de Catalanen de laatste jaren het sprekende voorbeeld. Leiders. Het toonbeeld. Behalve de keeperspositie. Op de seizoenen van Claudio Bravo na stond er ook zelden een vaste international in het doel. Valdés kwam tot twintig interlands, Ter Stegen tot nog niet eens de helft daar van. Dat de opvolging van Valdés een tijd lang met Claudio Bravo én Ter Stegen afwisselend per competitie werd opgelost, zegt wat dat betreft ook genoeg.



Als Cillessen er komend jaar in slaagt om onder de nieuwe trainer een basisplaats te veroveren, is dat knap. Maar biedt het zeker geen garanties. In het doel willen de Catalanen maar al te graag van eerste keuze wisselen. Bij gebrek aan kwaliteit versleet Barcelona de laatste twintig jaar meer dan twintig doelmannen. Kan Cillessen de twijfel komend seizoen inderdaad wegnemen en nog tien jaar de vaste eerste goalie worden in Camp Nou of blijft Barcelona wat keepers betreft de komende seizoen gewoon aanmodderen? Een goede bekerfinale spelen zaterdagavond is een eerste stap, maar lijkt ook een vereiste voor Cillessen.