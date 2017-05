Hoe gaat het met de voetballers die voor het Chinese geld kozen?

De voetballerij verandert voortdurend. Clubliefde lijkt te verdwijnen, terwijl de rol van het geld juist steeds groter wordt. Een aantal jaar geleden ontstond er een nieuwe trend in de voetbalwereld: spelers vertrokken massaal naar China om daar monsterbedragen te verdienen. Dat ze het niet om de sportieve uitdaging hebben gedaan moge duidelijk zijn, maar laten we toch kijken wat ze er in de Chinese Super League van gebakken hebben.

Momenteel bezit Guangzhou Evergrande Taobao FC de koppositie in de Chinese competitie. Dat is opvallend, omdat juist daar weinig oude bekenden spelen. Vooral Paulinho en Jackson Martínez zijn hier noemenswaardig. Eerstgenoemde speelde tussen 2013 en 2015 voor Tottenham Hotspur en Martínez verruilde in 2016 Atlético Madrid voor de Chinese club. Beide maakten vorig seizoen al een kampioenschap mee met hun nieuwe werkgever.

Om de ranglijst af te gaan: bij de huidige nummer twee Shanghai SIPG FC spelen drie namen die ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Zo staan onder andere Hulk en Ricardo Carvalho er onder contract, maar de transfer die ons het verst in het geheugen ligt is die van Oscar. Chelsea ontving afgelopen winter liefst zestig miljoen euro voor de aanvallend ingestelde middenvelder. In zijn eerste wedstrijd, een 3-0 overwinning in de voorronde van de Aziatische Champions League, was hij direct trefzeker. Overigens is hij niet elke wedstrijd succesvol: in een ander Champions League-duel miste Oscar twee penalty's. SIPG verloor die wedstrijd met 1-0. De ploeg doet overigens nog steeds mee in het toernooi en staat nu in achtste finale.

Ook Carlos Tevez is tegenwoordig op de Chinese velden te vinden. Afgelopen winter tekende de Argentijn bij Shanghai Shenhua en werd hij zo de best betaalde voetballer ter wereld. Hij voert die lijst aan samen met landgenoot Ezequiel Lavezzi, die in 2016 Paris Saint-Germain verruilde voor Hebei China Fortune. Die ploeg staat momenteel derde in de Chinese Super League, en met drie goals en acht assists in acht wedstrijden heeft Lavezzi daar een groot aandeel aan. Tevez is wat minder fortuinlijk, hij staat al weken langs de kant met een beenblessure. Zijn ploeg staat momenteel op de achtste plaats.

Eredivisie

Ook een aantal oude bekenden van de Nederlandse competitie vertrokken naar het verre oosten. Nemanja Gudelj maakte in de zomer van 2015 de overstap van AZ naar Ajax, maar die samenwerking werd niet wat hij ervan had gehoopt. Hij belandde op de bank en liet trainer Peter Bosz weten dat mentaal niet op te kunnen brengen. Zodoende belandde ook hij in China, bij Tianjin Teda. Vanaf de bank toekijken hoeft de middenvelder niet meer, maar ook het om de prijzen spelen heeft hij moeten opgeven. Gudelj bezet met zijn ploeg de tiende plek (van de zestien) op de ranglijst.

Het was de vraag of Southampton-spits Graziano Pellè de overstap naar een topclub in de Premier League aan zou kunnen. Sommigen dachten van wel, maar de Italiaan had zelf andere plannen. In de zomer van 2016 vertrok hij naar China, om daar te spelen voor Shandong Luneng Taishan. De oud-Feyenoorder scoort er nog niet op los zoals hij dat vooral in de Eredivisie wel deed. Waar hij vorig seizoen in dertien wedstrijden vijf keer het net wist te vinden, staat hij dit seizoen na negen speelrondes op slechts één goal.

Tot slot Tjaronn Chery. De oud-speler van onder andere ADO Den Haag en FC Groningen gaf afgelopen winter aan niet langer bij Queens Park Rangers te willen blijven spelen. Hij belandde bij het naar de Chinese Super League gepromoveerde Guizhou Zhicheng. Daar speelt hij vrijwel elke week in de basis. Hoogtepunt was de thuiswedstrijd tegen Tianjin Quanjin, waar hij met twee assists zijn ploeg aan een 2-1 overwinning hielp. Chery's club staat op de negende plaats.