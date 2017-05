'Nét niet' Heracles Almelo

Op rapport... Heracles Almelo

Na de geweldige prestatie van vorig seizoen deed John Stegeman het ook dit jaar wederom erg goed met Heracles Almelo. Niet één keer stonden de Almeloërs onder de streep of in degradatiegevaar en tot op de laatste speeldag hadden ze zelfs uitzicht op de play-offs voor de Europa League, waarin ze begin augustus werden uitgeschakeld door het Portugese Arouca. Ook in de KNVB Beker leverde de prestatie tot de achtste finales komen nét niets op.

Met een degelijke achterhoede, sterk middenveld en uitstekende aanval zorgde Heracles tegen PSV, Utrecht en vele anderen voor stuntjes. Wie de formatie van Stegeman onderschatte kwam bedrogen uit. Ondanks wederom een uitstekende prestatie greep Heracles uiteindelijk net overal achter en wordt het misschien wel de dupe van het eigen succes. Captain Thomas Bruns en Mike te Wierik hebben hun vertrek al aangekondigd. Er is interesse voor anderen. Wie volgt?



Sinds Stegeman scepter zwaait in Almelo draait het uitstekend bij Heracles.

Top: Samuel Armenteros

Hij oogt eigenlijk structureel wat te zwaar, Armenteros. Maar wie denkt daardoor een makkelijke middag te hebben, komt bedrogen uit. Armenteros scoort enorm makkelijk, kan goed een bal bij zich houden en kan op elk moment gevaarlijk worden. Gesteund door twee prima vleugelspitsen kwam Armenteros tot liefst negentien treffers; een opmerkelijk hoog aantal voor de koploper van het rechterrijtje. Een topprestatie.

Flop: Lerin Duarte

Flop is misschien niet helemaal het juiste woord, maar zo belangrijk als de middenvelder in zijn eerste periode was, zo kleurloos was het seizoen van zijn comeback. Blessures en een vormcrisis zorgden ervoor dat Duarte zelfs zijn basisplaats verloor onder trainer Stegeman. Dat was in elk geval niet waarop Duarte had gehoopt.



Beide voetballers kwamen terug bij Heracles, maar met de één gaat het succesvoller dan bij de ander.

Doorgebroken talent: Justin Hoogma

De oersterke centrale verdediger met een uitstekende pass is niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Heracles Almelo. Het talent miste geen seconde van heel het seizoen; hij is de jongste spelers ooit die dat lukte in de Eredivisie. Bovendien heeft hij dus geen schorsing gehad, wat zijn slimmigheid en volwassenheid onderstreept. Hoogma gaat zeer zeker zijn vader achterna.

Verrassing: Bram Castro

De Belg was eigenlijk nooit een hoogvlieger gedurende zijn loopbaan. Viel nooit op. Na zijn avontuur bij PSV raakte hij even uit beeld, maar via MVV kwam hij in Almelo terecht. Daar groeide Castro uit tot een oerdegelijke clubkeeper op wie je altijd kunt rekenen. Én tot strafschoppenspecialist. Die seizoen pakte hij drie van de zeven penals. Dat is toch wel verrassend.



Jong en oud blijkt dit seizoen een prima combinatie achterin bij Heracles Almelo.

Topscorers:

1. Samuel Armenteros 19 goals

2. Brandley Kuwas 6 goals

3. Kristoffer Peterson 4 goals



Assists:

1. Brandley Kuwas 6 assists

2. John Gosens 4 assists

2. Brahim Darri 4 assists

2. Thomas Bruns 4 assists

Grootste zege: Heracles Almelo 4-0 Excelsior, Heracles Almelo 4-0 ADO Den Haag

Grootste nederlaag: AZ 5-1 Heracles Almelo