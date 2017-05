'Ajax-huurling Traoré wil nieuwe kans bij Chelsea'

Bertrand Traoré is vol goede hoop dat hij volgend seizoen een plek in de selectie van Chelsea mag invullen. De 21-jarige aanvaller speelde de afgelopen jaargang op huurbasis voor Ajax en denkt dat hij daar genoeg heeft laten zien voor een nieuwe kans in Londen.

"Ik zal nu naar de nationale team gaan en daarna wat rust nemen. Na mijn vakantie ga ik terug naar Chelsea. We zullen een gesprek hebben en dan zie ik wel", vertelde de international van Burkina Faso tegenover de Londen Evening Standard. "Hopelijk krijg ik een nieuwe kans. Dat was voor mij ook de belangrijkste reden om naar Ajax te gaan. Zoveel wedstrijden spelen als mogelijk is en dan terugkeren naar Chelsea."



"Ik denk dat ik een goed seizoen (veertien goals in 43 officiële wedstrijden, red.) heb gedraaid, maar ik beslis niet over mijn toekomst bij Chelsea. We zullen zien wat dat brengt." Traoré, die in 2013 naar Londen werd gehaald, tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij The Blues. Dat loopt nog tot medio 2019. Manager Antonio Conte van Chelsea heeft nog niets los gelaten over de toekomst van Traoré. Naar verluidt zou hij eerst Romelu Lukaku willen losweken bij Everton.