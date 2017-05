Waarom er een glorieperiode voor AS Monaco aan zit te komen

Tussen 2012 en 2016 heerste Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Vier jaar op rij werd de ploeg uit de Franse hoofdstad landskampioen met een aanzienlijke voorsprong op de achtervolgers. Dit jaar ging de titel echter naar AS Monaco en zo wist de ploeg een einde te maken aan de heerschappij van PSG. Is het dan nu de beurt aan de Monegasken?

In het seizoen 2012/13, het jaar waarin PSG de eerste van de vier achtereenvolgende landstitels won, speelde AS Monaco nog op het tweede niveau van Frankrijk. De club was toen net een jaar overgenomen door de Russische miljardair Dimitri Rybolovlev, die ambitieuze plannen had. Door middel van investeringen hoopte hij de ploeg naar het hoogste niveau van Frankrijk te leiden. Een daarvan was de Argentijnse Lucas Ocampos, die overkwam van River Plate. Hij kostte Monaco dertien miljoen euro, het hoogste transferbedrag ooit in de Ligue 2.

Het bleek niet voor niks, het lukte Monaco inderdaad om te promoveren. De volgende stap was om terug te keren naar de top van Frankrijk. Ook hier was investeren het sleutelwoord. Zo kwam Falcao voor 43 miljoen euro over van Atlético Madrid en verlieten João Moutinho (25 miljoen) en James Rodríguez (45 miljoen) FC Porto om deel uit te maken van de wederopstanding van AS Monaco. Die wederopstanding kwam er, want met respectievelijk een tweede, derde en nog eens derde plek in de Ligue 1 was AS Monaco weer een topclub.

2016/17

Dit seizoen was het dan eindelijk zover: er kwam een einde aan de hegemonie van Paris Saint-Germain. Het was AS Monaco, de club die zich in korte tijd terug naar de top had geknokt, dat de eerste landstitel sinds 1999/00 pakte en zo de Parijzenaren de troon ontnam. Ook in de Champions League was de ploeg succesvol. Dankzij knappe overwinningen op onder andere Manchester City en Borussia Dortmund bereikte Monaco de halve finale van het miljardenbal.

Wat opvalt aan de kampioensselectie is dat het een sterke mix is tussen ervaren spelers, als João Moutinho, Falcao en doelman Danijel Subasic, en jong talent. Het beste voorbeeld van die laatste categorie is de achttienjarige Kylian Mbappé. De potentiële wereldtopper kende dit seizoen zijn absolute doorbraak en was met 26 goals en veertien assists in alle competities enorm belangrijk voor zijn ploeg.

Transfers

Het moge duidelijk zijn: Monaco benut de transfermarkt goed. Niet alleen blijken de investeringen vaak waardevolle krachten in de basiself van de ploeg, ook worden veel spelers met winst weer doorverkocht. Zo vertrok de voor 45 miljoen euro aangekochte James Rodríguez voor 75 miljoen euro weer naar Real Madrid. En vandaag werd bekend dat Bernardo Silva, voor vijftien miljoen overgenomen van Benfica, na twee seizoenen vertrekt naar Manchester City, voor een bedrag van vijftig miljoen euro. Het aantrekken van jonge spelers werpt dus zijn vruchten af.

Alle reden dus voor Monaco om dat door te zetten. Van de huidige selectie werd Bernardo Silva dus al verkocht en hoewel zijn beslissing nog niet bekend is, zou het zomaar kunnen dat ook Kylian Mbappé hetzelfde pad bewandelt. Ook dat zou de club uit het prinsdom veel geld opleveren. Dat ze in Monaco weten hoe het dat geld het best geïnvesteerd kan worden is de afgelopen jaren wel gebleken, en dus is het uitkijken naar de activiteiten van de club tijdens de komende transferperiode. Één naam is al bekend: Belgische toptalent Youri Tielemans werd voor 25 miljoen euro overgenomen van Anderlecht. De ploeg lijkt dus gewoon op dezelfde voet verder te gaan. En tot nu toe heeft dat ze niks dan succes opgeleverd.