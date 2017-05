Wie is die AZ-sensatie Stengs eigenlijk?

Tot enkele weken geleden hadden alleen de liefhebbers van de Tweede divisie nog van Calvin Stengs gehoord. Maar na zijn geweldige duels in het eerste van AZ weet iedereen wie de buitenspelers is: één van de grootste talenten van de Alkmaarders. Maar wie is Stengs eigenlijk?

Op vrijdag 18 december 1998 komt Stengs ter wereld vlakbij de gemeente Haarlemmermeer, in Amstelveen. Na het basisonderwijs gaat hij naar de middelbare school, het OSG Willem Blaeu, in de stad waar hij ook voetbalt: Alkmaar. Bij amateurvereniging SV DIOS blijkt al snel dat Stengs heel veel talent heeft. Haarlem grijpt haar kans, maar in de leeftijdsgroep 012 komt AZ al om de hoek kijken. Of hij wil komen voetballen bij de club die in dat jaar kampioen wordt, met Louis van Gaal aan het roer?

Het is geen moeilijke keuze voor de rechtsbuiten, die naar eigen zeggen een "technische rechterspits is, die graag tussen de linies speelt." Hij scoort "best wel vaak" en heeft "een goed schot met links". Ambitieuze woorden, maar geen arrogante woorden. Wie het talent goed kent, weet dat hij een spontane, goedlachse, vrolijke jongen is zonder al te veel hooghartigheid.

Lengte

Toch valt er niet alleen maar te lachen voor Stengs. De fysieke gesteldheid van de vleugelspits blijft in de loop der jaren wat achter. Stengs is opvallend klein ten opzichte van de andere jongens, met als gevolg dat er twijfel komt. Kan Stengs het fysiek wel aan? AZ besluit om hem nog een jaartje in het 016-team te houden en hem niet met zijn leeftijdsgenoten mee te laten groeien. Een gewaagde keuze, die uiteindelijk wel goed uitpakt. Stengs krijgt een groeispurt en wordt fysiek sterker. Hij blijft in de jeugdopleiding.

Enkele jaren later wordt hij met veel van zijn teamgenoten in Jong AZ weer herenigd. Bijvoorbeeld met 'pruikie' Guus Til. Sinds de middenvelder, na meerdere pogingen, zijn rijbewijs heeft gehaald, wordt Stengs opgehaald door zijn teammaat. Wel reist hij eerst vanuit zijn woonplaats Nieuw-Vennep met de bus naar Hoofddorp, om daar op de trein naar Sloterdijk te stappen. Het laatste half uurtje rijdt Stengs vervolgens met Til mee - anders moet hij helemaal met het OV naar het trainingscomplex.



Ook zijn teamgenoten verbazen zich over de kwaliteiten van Stengs.

Kon hij vroeger ongezien en eenvoudig met de bus en de trein, wordt dat met de dag lastiger. Door zijn uitstekende spel met Jong AZ in de Tweede divisie, waarmee de Alkmaarders lachend kampioen worden, krijgt hij een kans in het eerste elftal. In het bekerduel met ASWH doet Stengs voor het eerst negentig minuten mee. Hoewel hij enkele goede kansen krijgt, scoort hij niet. In de winterstop mag hij mee op trainingskamp met de hoofdmacht. En dat is spannend. "Soms had ik meer moeten durven", vertelt hij. "Bij Jong AZ speel je vrijer en durf je toch meer. Daar speel je met leeftijdsgenoten en gaat het makkelijker."

Fluitconcert

Desondanks krijgt Stengs in de beslissende fase van de competitie een kans van trainer John van den Brom. In de play-offs. Hoe vijfenveertig minuten heel veel kunnen veranderen. In het uitduel met FC Groningen valt het talent in, is 'ie beslissend, scoort hij en vestigt zijn naam. In de return staat hij in zelfs in de basis, evenals in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd met FC Utrecht. Stengs wordt gezien als de man door wie het opeens weer beter ging, nadat AZ in een dipje was beland na de verloren bekerfinale tegen Vitesse. Ook de supporters genieten met volle teugen. Als de rechtsbuiten na een uur gewisseld wordt tegen FC Utrecht volgt er een fluitconcert. Een mooier compliment kan Stengs niet krijgen.

Dat AZ over een uitstekende jeugdopleiding beschikt, dat is inmiddels bekend. Stengs, die deze week zijn contract tot 2022 verlengde, staat op dit moment symbool voor alle Alkmaarder talenten. En dat je zomaar kunt doorbreken. Zo had nog bijna niemand gehoord van Calvin Stengs, die elke dag in de bus zit met zijn AZ-tas. Twee goede wedstrijden later en opeens heeft iedereen het over je. Geeft een vol AFAS Stadion je een staande ovatie. Het kan snel gaan. Heel snel. Als de ontwikkeling van Stengs in dit tempo doorgaat, dan gaan we in elk geval nog veel meer van hem horen.